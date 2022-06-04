Окупанти замінували пляжі поблизу Скадовська: є загиблі [ Редагувати ]
Окупанти замінували пляжі у курортних селищах поблизу Скадовська Херсонської області. Про це повідомляє прокуратура Херсонської області.
Через дії військових країни агресора щонайменше троє осіб загинули.
Трагедія сталася 3 червня у селищі Лазурне. Поблизу пансіонату "Парус" твоє місцевих жителів підірвалися на ворожій міні. Всі вони отримали смертельні травми.
Окупанти, встановлюючи міни вздовж узбережжя Чорного моря, порушили вимоги Женевської конвенції про захист цивільного населення.
Прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
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