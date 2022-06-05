Українці у Бельгії влаштували прибирання у головному парку Брюсселя. Хто саме прийшов на суботник і для чого організували таку подію - розкаже Олена Абрамович.

Парк 50-річчя. Тут, під Тріумфальною аркою - візиткою Брюсселя, у суботу зібрались кілька десятків українців. Озброїлись жилетами, пакетами для сміття та іншим необхідним для прибирання обладнанням.

Є ще рукавички. У тебе є? І у нас є ще ціла пачка

Оксана Булда одна з організаторок великого прибирання. Вона - волонтерка громадської організації Promoute Ukraine і зазвичай виводить українців на протести під Євроінституції. Цього разу вирішила організувати дещо іншу акцію.

Якщо є прапори - вдягайте, будь ласка, поверх жилеток, щоб бачили, що це українці прибирають.

Оксана Булда, волонтерка ГО Promoute Ukraine:

Дуже багато бельгійців відкрили свої будинки для Українців, допомагають зі школами, документами, більше того, є бельгійці, які зараз проходять військову службу в міжнародному легіоні в українській армії. І таким невеличким жестом ми хочемо подякувати за все те, що така країна, як Бельгія, робить для нас, українців.

Зафільмувати акцію прийшли місцеві телеканали. А до самого прибирання долучились і представники міської влади Бучі та Ірпеня.

Володимир Карплюк, голова інвестиційної ради міста Ірпінь:

Білий кульок - це для загального сміття, яке не можна відсортувати, жовтий кульок для паперу і синій - для пластику.

Приїхали до Брюсселя вони усього на кілька днів. Організовували виставку та зустрічі з різними посадовцями для пошуку коштів на відновлення міст.

Володимир Карплюк, голова інвестиційної ради міста Ірпінь:

Вчора, демонструючи виставку, ми від наших українців, від наших земляків, які проживають тут, в Брюсселі, почули, що вони збираються тут сьогодні в парку на прибирання і ми долучились до цієї акції.

Ірина Ярмоленко, депутатка бучанської міської ради:

Я вважаю, що дана акція - це про створення стійких звʼязків тих людей, які були вимушені переїхати в інші міста, але в той же час залишитися зі своїм патріотизмом, зі своїми цінностями, згуртовуватися в питаннях відбудови, і повернення в Україну, вже процвітаючу, і в тому числі з зеленими, екологічними цінностями.

На перший погляд, парк доволі чистий, проте у таку хорошу погоду тут відпочиває чимало людей. Та й туристи його полюбляють. Тож недопалків та бляшанок від пива - у кущах - тут чимало. Під ось цим - ревізію робить харківʼянка Ірина разом з мамою та донькою. В такій команді вони дістаються до найглибших шпаринок.

Ничего себе куда ты пролезла, доць. Все - давай-давай.

У Бельгії вони уже два з половиною місяці. Кажуть, їх тут прийняли дуже тепло. Хочеться віддячити.

Ірина, біженка з Харкова:

Отблагодарить их за то, что они нас приняли и помогают нам. Также важно приучить наших детей к уборке, к тому, что нельзя мусорить.

Добре розуміють ціль акції і восьмирічні близнюки Демʼян і Матвій, які теж утекли від війни до Брюсселя.

Дем`ян, біженець з Києва:

Ми сюди прийшли, тому що ми вдячні за те, що вони нас приймають.

Матвій, біженець з Києва:

Надо убрать мусор, потому что животные, если они съедят мусор, они могут умереть.

Першим великим прибиранням громадського парку ця акція стала і для дітей з діаспори.

Арсен, бельгієць з українським корінням:

Наш тато виходець з України, він тут вже в Бельгії 20 років, це моя мала сестра, вона тут в Бельгії, вона не народилась в Україні. Ну і ми тут прийшли, щоб тут прибирати трохи.

За годину спільними зусиллями українці зібрали до десяти пакетів з недопалками, бляшанками та різного роду обгортками. А ще знайшли собі нових друзів.