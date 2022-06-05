Лукашенко продовжив навчання своєї армії [ Редагувати ]
У Брестській області спецпідрозділи білоруських військових відпрацьовують дії у міських умовах та на воді.
Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.
"До 11 червня продовжено терміни проведення перевірки бойової готовності підрозділів збройних сил Білорусі. У рамках зазначених заходів у Брестській області проведено контрольно-тактичне заняття з підрозділами однієї з бригад сил спеціальних операцій. Відпрацьовані питання дій підрозділів у міських умовах, а також подолання водної перешкоди", - йдеться у повідомленні.
Також у Генштабі нагадали, що на Волинському та Поліському напрямках зберігатися загроза ракетних та авіаційних ударів із Білорусі.
На Сіверському напрямку агресор обстріляв з артилерії об'єкти інфраструктури в районах населених пунктів Старикове та Катеринівка Сумської області. Також населеного пункту Кам'янська Слобода Чернігівська області, за даними Генштабу.
"Для уточнення розташування позицій наших військ ворог провів повітряну розвідку БПЛА у визначених районах Сумської та Чернігівської областей", - повідомляє Генштаб.
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