"Ми не змінимо свою позицію": Ердоган про вступ Швеції та Фінляндії до НАТО [ Редагувати ]
Туреччина не змінить свою позицію щодо вступу Швеції та Фінляндії до НАТО. Про це повідомляє Haberler.
Турецька сторона дасть свою згоду, поки скандинавські країни не відмовляться співпрацювати з представниками Робочої партії Курдистану.
Як зазначив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, рішучість позиції Анкари підтверджується тим, що партнери по НАТО утримуються від постановки під сумніви відносин Швеції і Фінляндії з Робочою партією Курдистану (визнана терористичною організацією в Туреччині і ЄС).
Ми не змінимо свого ставлення до тих пір, поки не виправдаються наші очікування, про які ми заявили нашим партнерам.
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