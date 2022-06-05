Туреччина не змінить свою позицію щодо вступу Швеції та Фінляндії до НАТО. Про це повідомляє Haberler.

Турецька сторона дасть свою згоду, поки скандинавські країни не відмовляться співпрацювати з представниками Робочої партії Курдистану.

Як зазначив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, рішучість позиції Анкари підтверджується тим, що партнери по НАТО утримуються від постановки під сумніви відносин Швеції і Фінляндії з Робочою партією Курдистану (визнана терористичною організацією в Туреччині і ЄС).