Королева Єлизавета II вийшла на балкон Букінгемського палацу на урочистостях з нагоди 70-річчя свого правління [ Редагувати ]
Королева Великої Британії Єлизавета II 5 червня вийшла на балкон Букінгемського палацу під час заключної частини святкувань на честь 70-річчя свого правління - параду на вулиці Мелл.
Урочистості з нагоди платинового ювілею тривали у Великій Британії чотири дні - з 2 по 5 червня. 96-річна королева взяла участь лише у заходах першого дня: через погане самопочуття вона пропустила наступні події, у тому числі урочисту службу у соборі святого Павла у п'ятницю та кінні перегони в суботу.
Усі останні дні в пабах, магазинах та на балконах будинків жителі Сполученого Королівства вивішували безліч британських прапорів і портретів королеви на знак поваги до Єлизавети II за її громадську службу на благо держави.
Під час офіційних заходів у центрі Лондона - чи то на військовий парад, чи то на музичний концерт - збиралися десятки тисяч людей, а вуличні вечірки зі святковим ланчем по всій країні в неділю, 5 червня відвідали майже 10 млн людей.
Після свят королева опублікувала заяву про те, що "глибоко зворушена" участю такої великої кількості людей в урочистостях.
У питанні того, як святкувати 70-річне перебування на троні, немає жодного посібника, яким треба керуватися. Таке справді відбувається вперше. Але я була глибоко зворушена, як багато людей вийшли на вулиці, щоб відсвяткувати мій платиновий ювілей.
Нагадаємо, що в лютому 2022 року Єлизавета II перехворіла на коронавірус. Навесні вона пропустила кілька публічних заходів через погане самопочуття.
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