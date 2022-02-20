Королеву Елизавету II "атаковал" коронавирус [ Редактировать ]
У 95-летней королевы Великобритании Елизаветы II диагностировали коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает новостное агентство BBC.
Как завили в Букингемском дворце, королева испытывает легкие симптомы простуды, но рассчитывает продолжить исполнять свои обязанности в Виндзоре на следующей неделе.
Она будет продолжать получать медицинскую помощь и следовать всем соответствующим указаниям.
Читайте также, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил в своем Telegram-канале, что он и его супруга заразились коронавирусом. В прошлом году турецкий лидер вакцинировался китайским препаратом от коронавируса компании Sinopharm.
Ранее мы писали, что у принца Чарльза в Великобритании обнаружили коронавирус. Он во время болезни чувствовал себя хорошо, принц Чарльз проходил самоизоляцию в Шотландии вместе с герцогиней Корнуольской, при этом у нее коронавирус не подтвердился.
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