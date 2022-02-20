У 95-летней королевы Великобритании Елизаветы II диагностировали коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает новостное агентство BBC.

Как завили в Букингемском дворце, королева испытывает легкие симптомы простуды, но рассчитывает продолжить исполнять свои обязанности в Виндзоре на следующей неделе.

Она будет продолжать получать медицинскую помощь и следовать всем соответствующим указаниям.

Читайте также, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил в своем Telegram-канале, что он и его супруга заразились коронавирусом. В прошлом году турецкий лидер вакцинировался китайским препаратом от коронавируса компании Sinopharm.

Ранее мы писали, что у принца Чарльза в Великобритании обнаружили коронавирус. Он во время болезни чувствовал себя хорошо, принц Чарльз проходил самоизоляцию в Шотландии вместе с герцогиней Корнуольской, при этом у нее коронавирус не подтвердился.