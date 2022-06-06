У Рівному замінували аеропорт [ Редагувати ]
У Рівне до поліції надійшло повідомлення про замінування аеропорту. Про це повідомляє пресслужба Національної поліції Рівненської області.
На місці події працюють вибухотехніки, кінологи й слідчо-оперативна група.
Повідомлення надійшло о 09:45.
На місце події оперативно прибули фахівці вибухотехнічної служби ГУНП в Рівненській області, кінологи та слідчо-оперативна група Рівненського РУП.
Персонал аеропорту було евакуйовано.
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