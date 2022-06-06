Військовий кореспондент "Інтера" Станіслав Кухарчук розповів про прямі включення під обстрілами [ Редагувати ]
Зйомки у бронежилетах, прямі включення під обстрілами та написання сюжетів із ризиком для життя. Такою є робота військового кореспондента. І так з початку війни працює наш співробітник і приятель Станіслав Кухарчук. Під час чергової ротації колегам вдалося поспілкуватись із ним.
Стас нині на прогулянці - з дружиною та собакою. Чотирилапий улюбленець оселився в родині після чергового відрядження журналіста на схід. Цуценя хтось залишив, тікаючи від війни.
Станіслав Кухарчук, журналіст:
Вже мали намір забрати, але ту школу, в якій ми знаходились, почали обстрілювати з танку, і він після першого вибуху втік. Я думав, шо його вбило насправді. Я вихожу, дивлюсь: машина ціла, а біля неї собака, нікуди не дінешся, треба забирати.
Більшість глядачів "Подробиць" звикли бачити Станіслава Кухарчука іншим.
Він - спеціальний кореспондент телеканалу "Інтер", а з початку російсько-української війни у 2014-му постійно їздить у відрядження до зони бойових дій. Саме завдяки його репортажам українці могли бачити усі злочини загарбників та мужність наших воїнів. Не залишив позицій Стас і після початку повномасштабного вторгнення в Україну.
Олена Кагал, редактор:
Всіх кореспондентів всі канали вивезли,він лишився, ми його вмовляли, дирекція вмовляла, всі: "Стас, повертайся, Стас, евакуюємо, Стас, вивозимо". Він каже: "Хто як не я, тут нікого не лишилось, хто це покаже? Хто це зніме?" І його матеріали, вони реально на вагу золота.
Від дзвінка до короткого повідомлення кожне відрядження переживає і дружина Стаса Марина. Проте відмовляти чоловіка від ризикованих поїздок не стала б - розуміє, як це для Стаса важливо.
Марина Жуленьова, дружина:
Страшно, важко, але ти просто приймаєш людину, яка вона є, ти не можеш сказати: "Зупинись, буть тут біля мене". Не можеш прив'язати його, це не та людина, він буде іти вперед, він патріот.
Зображення Шевченка на руці і колекція прапорів в офісі. Про патріотизм чи якусь виняткову мужність Стас говорити не любить. Він показує тепер уже історичні кадри зі зйомок на сході… і весь час відволікаєтеться на телефон.
Хлопці повідповідали, бо кожного ранку ти списуєшся з ними: живий, не живий, бо це твоя друга родина.
Найбільша мрія відомого воєнкора нині - повернутися до зйомок мирного життя у відбудованих містах після перемоги України.
Станіслав Кухарчук, журналіст:
Я не хочу знімати війну,в своїй країні тим паче, бо дякі вважають, шо війна - це романтика, ще шось, якийсь позитив є, немає там позитиву. Війна - це біль, смерть,все. І я не хочу, шоб в цій країні ця війна була.
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