Зйомки у бронежилетах, прямі включення під обстрілами та написання сюжетів із ризиком для життя. Такою є робота військового кореспондента. І так з початку війни працює наш співробітник і приятель Станіслав Кухарчук. Під час чергової ротації колегам вдалося поспілкуватись із ним.

Стас нині на прогулянці - з дружиною та собакою. Чотирилапий улюбленець оселився в родині після чергового відрядження журналіста на схід. Цуценя хтось залишив, тікаючи від війни.

Станіслав Кухарчук, журналіст:

Вже мали намір забрати, але ту школу, в якій ми знаходились, почали обстрілювати з танку, і він після першого вибуху втік. Я думав, шо його вбило насправді. Я вихожу, дивлюсь: машина ціла, а біля неї собака, нікуди не дінешся, треба забирати.

Більшість глядачів "Подробиць" звикли бачити Станіслава Кухарчука іншим.

Він - спеціальний кореспондент телеканалу "Інтер", а з початку російсько-української війни у 2014-му постійно їздить у відрядження до зони бойових дій. Саме завдяки його репортажам українці могли бачити усі злочини загарбників та мужність наших воїнів. Не залишив позицій Стас і після початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Олена Кагал, редактор:

Всіх кореспондентів всі канали вивезли,він лишився, ми його вмовляли, дирекція вмовляла, всі: "Стас, повертайся, Стас, евакуюємо, Стас, вивозимо". Він каже: "Хто як не я, тут нікого не лишилось, хто це покаже? Хто це зніме?" І його матеріали, вони реально на вагу золота.

Від дзвінка до короткого повідомлення кожне відрядження переживає і дружина Стаса Марина. Проте відмовляти чоловіка від ризикованих поїздок не стала б - розуміє, як це для Стаса важливо.

Марина Жуленьова, дружина:

Страшно, важко, але ти просто приймаєш людину, яка вона є, ти не можеш сказати: "Зупинись, буть тут біля мене". Не можеш прив'язати його, це не та людина, він буде іти вперед, він патріот.

Зображення Шевченка на руці і колекція прапорів в офісі. Про патріотизм чи якусь виняткову мужність Стас говорити не любить. Він показує тепер уже історичні кадри зі зйомок на сході… і весь час відволікаєтеться на телефон.

Хлопці повідповідали, бо кожного ранку ти списуєшся з ними: живий, не живий, бо це твоя друга родина.

Найбільша мрія відомого воєнкора нині - повернутися до зйомок мирного життя у відбудованих містах після перемоги України.

Станіслав Кухарчук, журналіст: