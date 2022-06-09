Танки та БПЛА: яку техніку за добу знищили ЗСУ [ Редагувати ]
За минулу добу, 8 червня, захисниками та захисницями України було знищено три танки, дві бойові броньовані машини та чотири одиниці автомобільної техніки противника. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Крім того, підрозділи протиповітряної оборони збили шість безпілотних літальних апаратів типу "Орлан-10".
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