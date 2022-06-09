Сєвєродонецьк - місто, де нині вирішується доля всього Донбасу. Так у своєму вечірньому зверненні напередодні говорив президент Володимир Зеленський. У місті точаться постійні запеклі вуличні бої. Українські військові б'ються за кожен сантиметр нашої землі.

Росіяни ж своїх планів - не змінюють. Бо Кремль означив конкретну дати. До 10 червня рашисти хочуть захопити Сєвєродонецьк або хоча б встановити контроль над трасою Лисичанськ-Бахмут. Ціль - відрізати Луганську область від Донецької. Подробиці війни на східному фронті збирав Євген Соломін.

Сєвєродонецьк четвертий місяць поспіль - під обстрілами з неба та землі, але під синьо-жовтим прапором. Російські війська уже встигли оголосити про захоплення міста, проте наші воїни відійшли, щоб влаштувати ворогу пастку. Нині точаться вуличні бої.

Сєвєродонецьк рашисти не накривали артилерією та авіацією лише кілька годин - поки містом тинялися російські окупанти. Щойно Збройні Сили України їх відкинули - росіяни поновили обстріли. Цілі - можливі скупчення людей у бомбосховищах, багатоповерхівки та промислові об'єкти.

Я вот не пойму - по мирним людям! Стрелять! тут солдат *** и близко не било! Люди стояли!

Газа, світла, води, зв'язку немає і не буде. Руйнація житлових будинків наближається до 98 відсотків.

Бомбежки тут такие, что не перестают. Мы уже и бояться перестали! За один день вот нас бомбануло, соседку похоронили тут же, во дворе! Это издевательсто. Такого не придумаешь!

Критичної інфраструктури у місті більше не існує, чимало городян загинули. Російська армія їх просто вбивала і продовжує це робити.

Сергій Гайдай, голова Луганської обласної військової адміністрації:

Тут настільки потужні обстріли, що загиблі тижнями лежать, їх навіть іноді не можна забрати й поховати. Були випадки, коли люди, які намагалися вийти та забрати загиблих, самі гинули під обстрілами. Тому сказати, яка кількість людей загинула на сьогодні неможливо, але це тисячі.

Загрози оточення наших військ немає. Проте важкі вуличні бої.

Позивний "Магнат", військовослужбовець ЗСУ:

Коли вже ленд-ліз запрацює, якщо він звісно запрацює, як потрібно, то це буде переломним моментом у просуванні ворога. Ворог зупиниться і ми будемо прориватися в достатній мірі.

Евакуація із Сєвєродонецька неможлива. Гуманітарних запасів має вистачити на якийсь час. У непідконтрольній Україні частині міста російські війська починають депортувати місцевих у бік тимчасово окупованого Луганська. Натомість з Гірської громади та Лисичанська жителів вивозять волонтери, рятувальники, військові та поліція.

Олег Григоров, керівник Гу НПУ в Луганській обл.:

Вдалося евакуювати з Лисичанська 26 цивільних осіб спільно з волонтерською організацією "Восток-sos". Евакуація населення органами поліції продовжується.

Трасу Лисичанськ-Бахмут контролюють українські військові. Безупинно ворог намагається її перерізати.

Знищивши Попасну, Рубіжне та Сєвєродонецьк російська армія перетворює на дике поле Лисичанськ. Тут за останній тиждень зросла кількість обстрілів по місту.

На Донеччині вкотре вогнем поливають Бахмут. Окупанти денаціоналізували черговий військовий об'єкт - школу. Перед війною її щойно реставрували.

Потрапляння, пряме влучання в будівлю. Вона ще горить. Конструкція зруйнована вщент.

Рятувальники протягом дня розбирали завали, а поліція документувала черговий злочин російської федерації.

Предположительно где-то там. А тут нам не даст залезть до него...

За добу російська армія на Донеччині завдала 11 ракетних ударів, зруйнувавши понад 40 житлових будинків і об'єктів інфраструктури, зокрема, школи та дитячий садочок.

Сразу пошла волна и посыпались стекла полностью. Вот, на ковре там еще есть. - Це осколок? - Не знаю, від чого він залетів. Он там у мене ковьор і горів. Он бачите все вирване.

Під обстрілами окупантів були: Авдіївка, Курахове, Торецьк, Очеретине, Ласточкине, Нью-Йорк та ніші населені пункти вздовж лінії фронту.

Олександр Штупун, речник Генштабу Збройних сил України:

На Слов'янському напрямку ЗСУ успішно протидіють. Покращили тактичне положення у напрямку міста Слов'янськ. Окупанти зосереджують зусилля для подальших наступальних дій.

Маріїнка та Красногорівка у стані війни живуть вісім останніх років. Але за минулі чотири місяці росіяни тут влаштували пекло.

Ну все… в машинку прилетело.

З Мар'їнки люди їдуть в Красногорівку, думають тут перечекати війну.

А ви вже зараз не реагуєте на такі обстріли? - Та вже привикли! - Плохо… а я вже привикла. - Дуже у вас стріляють? - Да!

У донецькі міста та села вздовж лінії фронту завозять гуманітарні вантажі, назад забирають людей. Влада та військові закликають не пересиджувати війну вдома, а виїжджати в безпечніші місця.

Павло Кириленко, голова Донецької обласної військової адміністрації:

Поки Збройні Сили України не виженуть росіян, залишатися на Донеччині небезпечно! Евакуація рятує життя!

Наші бійці у Луганській та Донецькій областях продовжують тримати та відбивати армади російських військ. Ворог втрачає людей, але продовжує тиснути. Українські воїни стоять міцно і запевняють, що невдовзі на східному фронті станеться переламний момент.