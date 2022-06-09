Нові й нові злочини росіян. У Харкові правоохоронці продовжують документувати наслідки звірств російських військових. У тих районах, куди вже можна зайти без ризику для життя, криміналісти оглядають пошкоджені будинки й квартири. Все фіксують та збирають осколки снарядів.

За маркуваннями на них потім встановлюватимуть військові частини, які вели обстріли житлових масивів Харкова. У найбільш постраждалому районі міста, де ворожі снаряди влучили практично в кожен будинок - Північній Салтівці - побувала Світлана Шекера.

Північна Салтівка. Цей район - на околиці Харкова, найближчий до кордону з росією. Його окупанти впритул розстрілювали кожен день війни. Тепер тут - цілі квартали - вигорілих та понівечених висоток. Микола показує чорні від кіптяви вікна своєї квартири.

Вот это третий этаж - это наш. Вот это первое окно - это кухня, второе - это детская, и третье - это наша спальня.

Микола, мешканець зруйнованої багатоповерхівки:

Ну у нас с самого первого дня начались обстрелы. Массивные. Были попадания прямые в дом. Но вовремя приезжали МЧС, гасили. А самое страшное случилось пятого числа, вечером, это был авианалет, и плюс обстрелы, горел полностью весь наш подъезд. Многие квартиры выгорели полностью.

Надія Сичова проводить до своєї зруйнованої квартири. Жінка з родиною - змогла витримати лише тиждень в будинку, в який постійно летіли снаряди.

Надія Сичова, мешканка зруйнованої багатоповерхівки:

Мы еще терпели неделю, то в прихожей, то в ванной, то в туалете прятались. Но когда уже начали бежать, и тут на поле бомба упала. Тогда уже невозможно было здесь жить. Окна повылетали, то пришлось уехать. Уехали мы в Чугуев, с. Лебяжье. А там еще оказалось хуже. И там мы два месяца прожили в подвале.

Цей чоловік показує рештки снаряду, який влетів до його кухні.

Ну я это все уже убрал. Тут было все время по-другому. Вот тут она прилетела, в туалет. Это вот то, что прилетело от "дружественной страны". Сейчас там еще у нас есть. Такие подарки. Квартира принадлежала моему тестю, который воевал Великую отечественную войну. Прошел до Сталинграда. Вот так. Освобождал.

Боєприпас залетів через кухню, спалив її, разом із туалетом і ванною. Вікна у двох кімнатах - повилітали. І - дивом - в кутку - вціліла новорічна ялинка.

Стоит, ни одна игрушка не упала.

Правоохоронці фіксують пошкодження.

Межкомнатные двери отсутствуют везде, во все комнаты, а также видны следы интенсивного горения.

А ось і докази злочинів росіян.

Два металеві уламки з загостреними краями. Обтічної форми. Перший металевий уламок 7,5 см, шириною приблизно 2,5 см. - Это осколки от артиллерийского либо реактивного снаряда.

Сергій Шевцов, перший заступник керівника Київської окружної прокуратури м. Харкова:

Вилучаються предмети, а саме, це уламки снарядів, фіксується пошкодження житла, все це вилучається, і згодом будуть призначені відповідні експертизи, за наслідками яких органи досудового розслідування будуть мати змогу ідентифікувати причетність до вказаних вибухів військ російської федерації.

На Північній Салтівці обстрілами пошкоджено буквально кожен будинок. Та мешканці - хочуть чим швидше отримати висновки експертів - чи можна буде далі жити в їхніх квартирах.

Олег, мешканець зруйнованої багатоповерхівки:

Если бы была комиссия, хотя бы сказали, будет ли сноситься дом или будет ремонтироваться. Если ремонтироваться будет, то часть жильцов, не у всех есть деньги, чтобы где-то сейчас жить. Часть жильцов сейчас переехала и делала бы свои квартиры. Или бы ждала бы там компенсацию. Но сейчас можно позаклеивать окна и все-таки жить можно. Мы бы возвращались.

Та поки люди мріють повернутися до рідних домівок - вдалині знову чути ворожу канонаду. Мешканці рятують вцілілі речі та техніку. І кожен - вірить у перемогу і швидке повернення до мирного життя.