Удар по світовій економіці. Наслідки війни в Україні відчують у всіх країнах світу. Згідно з прогнозом Організації економічної співпраці та розвитку - інфляція і надалі зростатиме, а от зростання економіки навпаки гальмуватиметься.

Яка з європейських країн найбільше постраждає від війни, яку розв'язала росія, та як довго відчуватимуться наслідки вторгнення в Україну по світу розповість наша британська кореспондентка Світлана Чернецька.

Одна із найвідданіших союзниць України - Велика Британія - найбільше постраждає від війни, розв'язаної росією. Удар по країні буде значно відчутнішим, аніж по будь-якій іншій великій економіці світу. І вже наступного року ріст у королівстві повністю зупиниться. Такий прогноз Організації економічного співробітництва та розвитку. Це об'єднання 38 країн, яке розробляє політику для сталого економічного зростання. Війна в Україні стала іще одним цвяхом у британську економіку, поруч зі зростанням цін на енергію, зниженою торгівлею та зростанням податків. Але наслідки російської агресії вдарять не лише по Сполученому Королівству, але й по всій світовій економіці. А особливо по менш розвинутих країнах Європи та східної Азії.

Лоренс Бун, головна економістка Організації економічного співробітництва та розвитку:

Ми всі платимо ціну за російську агресію в Україні. Насамперед очевидно, українці. Але війна - це також великий шок для світової економіки. Вона зупинятиме ріст і підштовхуватиме інфляцію. Ми істотно переглянули наші прогнози з грудня минулого року. Зростання світового ВВП у 2022 році знизилося на 1,5 відсотка - до 3%. І я наполягаю на тому, що ця втрата є прямим наслідком війни росії.

Невизначеність через війну стримує інвестиції в бізнес і загрожує обмеженням продукції на роки, попереджають в ОЕСР. І це другий поспіль негативний проноз від міжнародних організацій. Світовий банк напередодні застеріг від повернення стагфляції в стилі 1970-х років. Це кризовий стан, який поєднує начебто несумісні явища - стагнацію, тобто спад економіки та інфляцію, тобто тривалий ріст цін. А сповільнене зростання економіки може затягнутися на десятиліття, попереджають у Світовому банку.

Айхан Косе, головний економіст Світового банку:

Через війну ми маємо набагато більший список ризиків. І вони, на жаль, взаємно посилюють один одного. Отже, вторгнення росії в Україну збільшило геополітичну напруженість. У нас дуже серйозна загроза стагфляції, і це пов'язано з підвищенням процентних ставок. А що вищі процентні ставки, то більший ризик фінансового стресу. Ми все ще бачимо перебої в постачанні. І через війну вони, звісно, посилюються. Існують ризики, пов'язані зі ще більшою продовольчою кризою в майбутньому. І коли у вас є такі проблеми, ризик соціальної напруги, безумовно, зростає.

У Світовому банку кажуть, що уникнути найгірших наслідків все ще можливо. Але необхідні негайні дії урядів. Від списання боргів до зняття обмежень на експорт продовольства. Бо інакше - світ постане перед тривалою і дуже болісною кризою.