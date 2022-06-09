Наші захисники вмить знаходять диверсантів і знешкоджують їх

Бійці рівненської бригади Сил тероборони готуються зустріти ворожих диверсантів, якщо ті ризикнуть вдертися на Рівненщину через білоруський кордон.

Як зупинять ворога, українські вояки показали на навчаннях. Про те, як тренувалися та які умовні завдання виконали - дивіться у сюжеті Сніжани Сидорук.

За сценарієм навчань - диверсанти проникли на територію України з боку Білорусі. Їх одразу виявила наша розвідка, але вороги встигли засісти у будівлі неподалік кордону. По тривозі підняли спецпідрозділ контрдиверсійної боротьби.

Бійці тихо і непомітно проникають всередину приміщення. У пошуках ворога обстежують кожен закуток, прикриваючи один одного.

Наші захисники вмить знаходять диверсантів і знешкоджують їх.

Позивний "SV", командир групи:

Коли заходе велика група - треба направити ствол, який сектор забирати, куди дивитися, як прикривати, як заходити, зберегти особовий склад і виконати поставлену задачу.

Будівлю зачистили - можна повертатися на позиції. Але тут знову наказ - захопити ворожу техніку - колона прорвала кордон. Тому група бійців для непроханих гостей влаштувала засідку в лісі. У хід пішли кулемети, снайперські гвинтівки та гранатомети.

Підрозділ зайняти кругову оборону. Як прийняли. Прийом.

Позивний "Батя", військовослужбовець:

Перевага у великій кількості на нашій стороні - тих людей, які роблять засідку знешкоджується велика сила зразу ворога і затримується якийсь наступ чи захід в тил. Маскування, максимум знання ландшафту і того всього і в противника нема шансів. Через те, що ми знаємо своє місце в цілому підрозділі, на кожній ділянці, при кожній задачі.

За даними нашої розвідки, ворог хотів вчинити диверсії на наших цивільних та військових об'єктах. Та цього йому не вдалося. Під час знищення диверсантів та ворожих колон - головне діяти швидко та злагоджено, кажуть бійці. А ще зуміти організувати оборону так, щоб ворог не пробрався в тил.

Позивний "Батя", військовослужбовець:

Коли ми постачання перерізаємо - ми взагалі обезкровлюємо цю всю техніку, бо для танка чи для БМП чи БТРа і навіть для особового складу. Для танка - треба пальне, треба боєприпаси, а для особового складу треба якась їжа.

Такі навчання нині активно проводять з бійцями тероборони, зважаючи на те, що в сусідній Білорусі тривають військові маневри.

Військові лукашенка і далі брязкають зброєю неподалік нашого кордону. Вже ближче до Рівненщини й до Волині стягують важку техніку.

Олександр Штупун, речник Генерального Штабу Збройних Сил України:

На Волинському та Поліському напрямках, за планом проведення перевірки, до 11 червня 2022 року в збройних силах республіки Білорусь відпрацьовуються питання створення ударних угруповань на одному з напрямків та перевірка готовності транспортної інфраструктури до перевезення підрозділів.

Тож підрозділи тероборони Рівненщини й Волині постійно гартує свою міць, аби дати гідну відсіч ворогу, якщо той ризикне з Білорусі ступити на українську землю.