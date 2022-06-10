У Польщі, у Варшаві, на кільцевій розв'язці під трамвай потрапила 11-річна українка. Про це повідомляє se.pl.

Її госпіталізували, медики борються за її життя.

Дівчинка, повертаючись зі школи, переходила трамвайні колії в забороненому місці. Сила удару була такої сили, що з неї злетіло взуття. На місце викликали вертоліт медичної служби порятунку, але через відсутність місця для посадки постраждалу доставили в лікарню на машині швидкої допомоги.

Дівчинка з матір'ю приїхала до Польщі ще до російського вторгнення в Україну.

За словами представника прес-служби місцевої поліції Ярослава Флорчака, водій трамвая після інциденту пройшов тест на алкоголь, він показав негативний результат.