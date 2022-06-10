Російська армія провалила черговий наказ свого керівництва. До 10 червня вони хотіли захопити Сєвєродонецьк або хоча б відрізати трасу життя Лисичанськ-Бахмут і оточити наші війська. Результат - приблизно такий же як і "візьмемо Київ за три дні". Ймовірно, новий сакральний день - 22-ге червня.

Але це буде чергова дата російської ганьби в Україні - твердять наші захисники. Бойові дії в Луганській та Донецькій областях є найзапеклішими на українському фронті. Подробиці - в матеріалі Євгена Соломіна.

Ніяких військових обєктів нічого тут не було, звичайно. Просто знищили школу, бо це школа.

Це середня школа в Гірському. Була. Доки "руський мір" не кинув на неї бомбу. Нещодавно відреставрований заклад тепер - руїна.

Ось таке влучання російської авіабомби. Школа майже повністю зруйнована.

Будинки, школи, дитячі садочки, лікарні - їх окупанти в Сєвєродонецьку, Лисичанську та навколишніх селах знищують у першу чергу. Напередодні не стало багатопрофільної лікарні, тепер з артилерії зруйнували станцію швидкої допомоги. Людей рашисти теж убивають!

Загарбники добивають сєвєродонецьке об'єднання "Азот". Тут періодично фіксують влучання в цистерни із залишками хімічних речовин. Так, поцілили у цехи з виробництва аміаку.

У Сєвєродонецьку більше немає Льодового палацу. Саме тут у 2004 році відбувався сумнозвсіний перший з'їзд сепаратистів. Одну з найбільших культурних та спортивних арен області окупанти знищили до камінця.

Промзону Сєвєродонецька та прилеглі до неї житлові масиви контролюють українські військові. Ворог цю територію періодчино штурмує, але безуспішно.

Тиша у Сєвєродонецьку триває лише тоді, коли перезаряджають гармати. Росіяни притримується своєї примітивної тактики: рясні обстріли артилерії, після - спроби прориву. Те саме відбувалося в уже знищених Рубіжному та Попасній. Нині тривають запеклі бої всередині Сєвєродонецька. Буряти відступили, бо значно слабші за наших захисників.

Сергій Гайдай, голова Луганської обласної військової адміністрації:

Обстрілювала російська армія цивільну інфраструктуру Привілля, Устинівки, Гірського, Катеринівки та Тошківки. По Лисичанську москалі гатять з великого калібру, який пробиває бетон. Вкрай небезпечно перебувати навіть в укриттях - порятунку від московських бомб немає ніде.

Евакуювати людей з Сєвєродонецька неможливо. З Лисичанська та навколишніх сіл людей вивозять, але про час, місце збору та маршрут повідомляють в останній момент.

Олег Григоров, керівник ГУ НПУ в Луганській області:

На сьогодні підрозділами поліції та військової адміністрації заплановано евакуація 22 осіб. Поліція продовжує несення служби та доправлення гуманітарної допомоги до міста Лисичанськ.

Траса "Лисичанськ-Бахмут" - під контролем наших військ, але нею не вивозять ні людей, ні гуманітарні вантажі. Рашисти періодично йдуть на штурм, але підрозділи Збройних сил тримають позиції. Наші бійці очікують і нової серії луганської Чорнобаївки.

Через відсутність дощів рівень води у Сіверському Дінці падає, і окупанти готуються до п'ятої переправи. Попередні 4 спроби росіян завершилися повним розгромом. Але нові сили рашистів прагнуть повторити шлях попередників.

Під обстрілами і Донеччина. Це відео з Костянтинівки. Російська ракета влучила у приватний будинок, зачепивши і сусідні. Господаря цієї оселі витягли з-під завалів. Чоловік живий, але травмований.

На Бахмутському напрямку росіяни застосовують авіацію. Штурмували Ниркове та Миколаївку.

Питна вода для прифронтових населених пунктів Донеччини - справжня розкіш. Тут знищені чи пошкоджені водогони. Відремонтувати їх неможливо через обстріли. Тож криниці - єдине джерело води.

Без води, газу живе й Слов'янськ. Водогін полагодити неможливо через обстріли. Поки тиша, містянам радять евакуюватися.

Вадим Лях, керівник Слов'янської міської військової адміністрації:

Ночь прошла спокойно, спасибо нашим Вооруженным силам за то, что мужественно отбивают атаки врага. Спасибо всем, кто борется за независимость нашей страны.

За добу російські війська 10 разів обстрілювали Донецьку область. Щонайменше три людини загинули і зруйновані 22 цивільних об'єкти..

Від початку широкомасштабного вторгнення рф в Україну внаслідок обстрілів та бомбардувань на Донеччині загинуло 489 мирних людей, поранено ще 1256. Наразі невідома кількість жертв російських військових у Маріуполі та Волновасі.

Павло Кириленко, голова Донецької обласної військової адміністрації:

Протягом минулої доби на Донбасі вдалося провести і кілька вдалих операцій. Зокрема, точним ударом було знищено базу наймайців-вагнерівців. Відомо, що там перебувало близько 300 російських окупантів.

Тактика мобільного та активного захисту українських військових підтверджує ефективність - ворог застряг на сході і не може просуватися далі.