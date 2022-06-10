Олександр Лукашенко застеріг своїх підлеглих чиновників від "українського сценарію" та порадив зробити "висновки після протестів 2020 року у Білорусі".

Про це йшлося у його черговому виступі, відео оприлюднив "Пул першого" у Telegramі.

За словами Лукашенка, якщо не буде висновків, то це стане великим кроком до українських подій і білорусам буде важче, ніж Україні, самим чиновникам доведеться взяти в руки зброю.

"Я вас не лякаю – ви ж знаєте, що я просто так не говорю. Дорогі мої, не дай Боже почнеться якась заворушка, ви ж розумієте, що ми підемо попереду. І не факт, що я з автоматом буду ось тут бігати - ви побіжіть попереду", - сказав він.

Лукашенко наголосив, що не хоче такого розвитку подій, тому порадив "зачистити суспільство" від усіх, хто політично заангажований у некомерційних організаціях.