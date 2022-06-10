На Донбасі українські захисники відбили 14 атак ворога та знищили склад з боєприпасами [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Українські захисники і захисниці зі складу угруповання об’єднаних сил відбили сьогодні 14 атак ворога. На двох локаціях ще тривають бої.
Про це повідомляє Угруповання Об'єднаних сил.
За добу, що минає, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил знищили:
- 4 танки;
- 2 артилерійські системи;
- 11 бойових броньованих машин;
- 3 одиниці автомобільної техніки;
- 1 склад з боєприпасами.
Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили 4 безпілотних літальних апарата типу "Орлан-10".
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