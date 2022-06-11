В області розтрощено вже близько півтори тисячі дворів.

На Запоріжжі окупанти не припиняють гатити по містах та селах. Внаслідок ворожих влучань постійно страждають мирні жителі. В області розтрощено вже близько півтори тисячі дворів. У деяких населених пунктах люди тижнями сидять без води, світла та електрики. В одному з таких селищ побувала наша Інна Гогой.

Ще три з половиною місяці тому у цих кімнатах лунав дзвінкий дитячий сміх. Тепер пані Валентина веде нас порожніми коридорами розтрощеного дитсадка. Показує, який вигляд має заклад після того, як його обстріляли росіяни.

Жінка розповідає, до війни у садку працювало три групи. Аби дітям було тут комфортно, працівники постійно оновлювали заклад.

Валентина Субочева, працівниця дитячого садка:

Тільки, що всі вікна повставляли, тільки що понаклеювали то обої, то шторочки покупляли, і воно ж, як кажуть…

Співробітники розповідають, під час ворожого прильоту тут був лише черговий. На щастя, він не постраждав. Дісталося лише будівлі - вікна повилітали, уламками посікло стіни.

Олександра Тарасова, вихователька дитячого садка:

Осколки они даже в линолеум вошли, вот некоторые были с этим, со штукатуркой. В линолеум вжарились прямо.

Деякі співробітники працюють у цьому садочку не один десяток років. І це місце давно вже стало рідним для них. Кажуть, коли дізналися, що сталося, ледь стримували сльози.

Олександра Тарасова, вихователька дитячого садка:

Тут страшно було, вообще. Зашли стекла, все под ногами, стекло везде, все хрустит все, ну просто, вообще аж плакать хотелось.

Рашисти обстріляли селище вдень. Одна людина зазнала поранень, також пошкоджені житлові будинки. Місцеві розповідають, звуки ворожих прильотів чують постійно. Від початку весни у населеному пункті немає водопостачання. Досить часто трапляються перебої зі світлом. В обласній військовій адміністрації закликають жителів громади фіксувати усі руйнування, яких завдає ворог.

Олександр Старух, голова Запорізької обласної військової адміністрації:

Коли відбувається така подія, порушується карна справа, призначається експертиза і вона проводить потім оцінку. Надається конкретна оцінка збитків, які були завдані, наразі стільки об'єктів майже 3 тисячі, по яких проводяться такі заходи.

В області, окрім майже трьох тисяч інфраструктурних об'єктів, рашистськими снарядами пошкоджено або повністю зруйновано близько півтори тисячі житлових будинків.