Завдяки такій співпраці компанія планує збільшити потужності до 10 тисяч тон бурштину на рік.

На Рівненщині відновили видобуток бурштину. Щомісяця намивають його вже до тони. І усе це легально. Заробіток від промислу отримують всі. Віднедавна добувати бурштин рівнянам допомагає підприємство з Маріуполя. У Володимирець фірма пригнала свою техніку та перевезла працівників. Раніше вони працювали на "Азовсталі" - тепер на поліському родовищі з бурштином.

Побували там і наші кореспонденти. Вони з'ясовували, як може законний видобуток допомогти Україні перемогти у цій війні.

Ось так на родовищі неподалік Володимирця видобувають бурштин. Аби вийняти із землі напівкоштовне каміння, гірничу масу пропускають через спеціальну установку.

За тим, щоб не пропустити жодного камінчика, стежать оператори. Сьогодні зміна у Михайла почалася ще о сьомій ранку. А він з напарником уже намили кілька кілограм бурштину.

Михайло Ковальчук, сортувальник:

Наша основна задача - собирати бурштин. Воно падає оттуда на лєнту, а ми тут перебираємо його.

Бурштин видобуває фірма, яка має на це усі спеціальні дозволи. У їхній розробці ділянка у понад вісімдесят гектарів.

Торік тут видобули дві з половиною тони бурштину-сирцю. Попри воєнний стан, родовище і цьогоріч запрацювало.

Андрій Пєтухов, операційний директор компанії:

Сумнівалися, вагалися, але почули заклики президента до відновлення бізнесу. Дефіцит пального для нас скажімо так - щоденна боротьба, але незважаючи на всі ці складні умови, які є, ми намагаємось утримати підприємство, утримати працівників і максимально можливо використовувати потенціал компанії.

Нині на підприємстві працює більше як пів сотні працівників. А віднедавна сюди переїхала компанія з Маріуполя. Раніше вони працювали на "Азовсталі" - тепер на поліському родовищі.

Андрій Пєтухов, операційний директор компанії:

Більшість працівників це марупольці, переселенці. Ми допомогли в розселенні тут на Володимириччині. Ця компанія спеціалізувалася на гірничо-видобувних роботах будівельних роботах, які виконували на "Азовсталі" і частину техніки вони змогли встигли забрати з Маріуполя.

Ця компанія на бурштиновому родовищі виконує розкривні роботи. Тут вони знімають верхній шар ґрунту. Мають для цього потужну техніку.

Валентин Коровін, керуючий команією:

Оцініть Рівненщину для релокації. - Отлично я ж повторюсь, воздух, природа. Нет ничего такого глобальной промышлености, которая могла бы делать выбросы. Очень хорошо, очень приятно здесь и проживать и выполнять работу. - Як місцеві зустріли? – Отлично, очень добрые положительные люди, помагают.

Завдяки такій співпраці компанія планує збільшити потужності до 10 тисяч тон бурштину на рік. Заробіток від такого легального промислу отримують і працівники, і держава, і місцеві бюджети. Лише торік фірма сплатила понад три мільйони гривень податків.

Віталій Коваль, голова Рівненської обласної військової адміністрації:

Сьогодні одна тона офіційно бурштину видобувається в місяць, раніше це було всього на всього 250 кілограм і при таких темпах це буде 10 тон бурштину. 10 тисяч кілограм - офіційного легального із сплачено податками бурштину. Ми розумієм, що задача тилової області - це наповнювати бюджет. Сьогодні ми маєм перевиконання обласного бюджету.

І хоч зараз родовище вкрите кратерами, але ці перекопані ділянки компанія потім має відновити. Така умова легального видобутку бурштину.

Станіслав Приходько, головний механік:

Легальний видобуток важливий, тому що після нього буде зроблена рекультивація і будуть посаджені дерева і буде через якийсь період нашим дітям внукам ліс, а після нелегального видобутку - це пустка, не росте нічого.

Влада регіону сподівається, що законний промисел невдовзі витіснить нелегальних копачів, а місячні пейзажі назавжди зникнуть з рівненського Полісся.