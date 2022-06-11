Американський співак Джастін Бібер повідомив, що половину його обличчя паралізувало через синдром Рамсея Ханта.

Бібер повідомив про проблеми зі здоров'ям в Instagram. На відео помітно, що його праве око не моргає.

"Як бачите, це досить серйозно", - сказав співак і додав, що робить вправи для обличчя, щоб відновитися. Через хворобу Бібер скасував заплановані виступи.

Синдром Рамсея Ханта виникає в результаті реактивації вірусу герпесу, який спричиняє вітряну віспу. Вірус впливає на лицьовий нерв, результатом чого може стати параліч обличчя та втрата слуху. У більшості випадків симптоми проходять, однак є ризик проблем зі здоров'ям.

Нагадаємо, що у серпні 2020 року Джастіну Біберу діагностували хворобу Лайма.