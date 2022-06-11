У Джастіна Бібера паралізувало половину обличчя [ Редагувати ]
Американський співак Джастін Бібер повідомив, що половину його обличчя паралізувало через синдром Рамсея Ханта.
Бібер повідомив про проблеми зі здоров'ям в Instagram. На відео помітно, що його праве око не моргає.
"Як бачите, це досить серйозно", - сказав співак і додав, що робить вправи для обличчя, щоб відновитися. Через хворобу Бібер скасував заплановані виступи.
Синдром Рамсея Ханта виникає в результаті реактивації вірусу герпесу, який спричиняє вітряну віспу. Вірус впливає на лицьовий нерв, результатом чого може стати параліч обличчя та втрата слуху. У більшості випадків симптоми проходять, однак є ризик проблем зі здоров'ям.
Нагадаємо, що у серпні 2020 року Джастіну Біберу діагностували хворобу Лайма.
по темі
У захопленому російськими військами Маріуполі існує ризик великого спалаху холери
Музикант Алек Джон Сач, колишній бас-гітарист та один із засновників гурту Bon Jovi, помер у віці 70 років. Алек Джон Сач грав у Bon Jovi з 1983 року. Він брав участь у записі перших п'яти альбомів групи, включаючи знамениті Slippery When Wet (1986), New Jersey (1988) і Keep the Faith (1992)
Високі люди більше схильні до низки захворювань. Результати підтвердили попередні висновки про те, що високий зріст пов'язаний з більш високим ризиком фібриляції передсердь і варикозного розширення вен
За словами лікаря, наразі епідеміологи проводять аудит всіх могильників
Підтримати національний музичний продукт і обмежити публічне використання російської музики взялися у Верховній Раді