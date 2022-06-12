Психологи радять спостерігати за птахами та слухати їх спів [ Редагувати ]
Орнітотерапія для заспокоєння у часи війни. Психологи радять спостерігати за птахами та слухати їх спів. І хоч нині відвідування лісів під забороною усе необхідне для відновлення душевної гармонії є у міських парках. До прикладу, у Черкасах крижні вже вигулюють на озерах пташенят. Більше про найдоступніший і корисний спосіб заспокоєння у сюжеті далі.
Зранку тишу міського парку порушує лише клацання фотоапарата Олександра. Чоловік вже кілька років знімає птахів. Полювати на вдалі кадри він може годинами.
Олександр Різник, фотограф дикої природи:
Фотографування птахів - це така заспокійлива терапія Це спілкування з природою, це вивчення чогось нового, тому що багато птахів, які нас оточують. Почавши фотографувати - я почав вивчати їхні повадки.
Такий вид відпочинку фахівці називають орнітотерапією. Щоб перезавантажитися, можна спостерігати за птахами та слухати спів.
Інна Лук'янець, психолог:
Наш мозок отримує сигнали, що не все рушиться, не весь світ рушиться, зараз ти у цю безодню не падаєш, тут є сигнали із мирного життя і мозок заспокоюється. Тоді уходить паніка і ми можемо, як знаєте, в здоровому глузді оцінити ситуацію, в якій перебуваємо.
У черкаських парках чимало різновидів птахів - співають, плавають та чистять пір'ячко.
Максим Гаврилюк, Директор ННІ Природничих та аграрних наук ЧНУ ім. Б.Хмельницького:
Влітку тут можна зустрічати понад 30 видів птахів, а якщо весь рік ходити спостерігати - то це понад 50 видів, це дуже багато і щороку з'являються деякі нові види птахів. Скажімо ще років 10 тому у цьому парку не було на гніздуванні крижнів, а зараз можна зустрічати їх п'ять виводків.
Важливо знайти пташку, яка заспокоює. Для когось це зозулі, а комусь і крякання крижнів у радість. Можна і підгодовувати птахів, але не хлібом, бо це шкодить крилатим, а необробленим зерном.
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