У суботу вранці, 11 червня, у Брянській області росії невідомі нібито спробували підірвати нафтопровід "Дружба". Начебто вони встановили три вибухові пристрої. Про це повідомляє Telegram-канал Baza.

Неподалік селища Гулівка (це 40 км до кордону з Україною) прогриміли три вибухи - тоді ж спрацював сигнал про втрату зв'язку із засувкою трубопроводу. За попередніми даними, це були безоболонкові вибухові пристрої.

Як пишуть у Telegram-каналі, одним із вибухів було пошкоджено трансформаторну підстанцію з енергоблоком засувки нафтопроводу. Ще один вибух стався у місці, де прокладено кабель – там залишилася вирва 40 на 20 см. Третій вибух пошкодив протипідкопну трубу (додатковий засіб захисту, який заривають у землю на режимних об'єктах), залишивши вирву 40 на 60 см.

Сам трубопровід "Дружба" не постраждав, проте протипідкопна труба і підстанція виявилися пошкодженими, а також був знеструмлений енергоблок управління засувкою.

При цьому, за даними джерела, розливу нафтопродуктів вдалося уникнути.