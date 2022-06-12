Переговори щодо Швеції та Фінляндії продовжаться після саміту в Мадриді [ Редагувати ]
Джерело: РБК-Україна
Саміт НАТО в Мадриді, який відбудеться наприкінці місяця, не є крайнім терміном для вступу Фінляндії та Швеції. Переговори продовжаться після 30 червня.
Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг під час візиту до Фінляндії.
Столтенберг зазначив, що розуміє побоювання Туреччини в області безпеки і тероризму. Тому переговори продовжаться, а скандинавські країни повинні отримати шанс.
"Туреччина страждає від тероризму більше, ніж інші союзники по НАТО. Мадридський саміт не є крайнім терміном для прийняття заявок в НАТО від Швеції і Фінляндії", - сказав він.
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