Саміт НАТО в Мадриді, який відбудеться наприкінці місяця, не є крайнім терміном для вступу Фінляндії та Швеції. Переговори продовжаться після 30 червня.

Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг під час візиту до Фінляндії.

Столтенберг зазначив, що розуміє побоювання Туреччини в області безпеки і тероризму. Тому переговори продовжаться, а скандинавські країни повинні отримати шанс.

"Туреччина страждає від тероризму більше, ніж інші союзники по НАТО. Мадридський саміт не є крайнім терміном для прийняття заявок в НАТО від Швеції і Фінляндії", - сказав він.