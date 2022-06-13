Щоб влаштуватися на роботу, переселенцю потрібно звернутися до відділу кадрів обраної лікарні.

Від початку повномасштабної війни в лікарнях Дніпра знайшли роботу більш як сотня медиків-переселенців. Географія внутрішньо-переміщених осіб широка - Харків, Херсон, Мелітополь, Маріуполь, а ще невеликі містечка Луганської та Донецької областей. Як колег, яким вдалося вдалося втекти від страхіть війни, прийняли в нових колективах розкаже наш кореспондент Артур Терещенко.

На лікарняне ліжко розвідник Олексій потрапив у травні. Перші кілька днів лікувався на передовій, а щойно з'явилася нагода, пораненого бійця доправили в Дніпро.

Олексій - поранений військовослужбовець ЗСУ:

Я уже в порядке, уже готовлюсь в бой снова. Хочу сказать большое спасибо городу Днепр, потому что вы как форпост на пути между войной и нормальной жизнью. Я вижу какой наплыв не только бойцов, но и вообще людей в больнице очень много.

Жахи "руського міра" відчула на собі і пані Ольга. Жінка 20 років працювала невропатологом у Херсоні. Та коли місто опинилося в окупації, змушена була разом із родиною виїжджати. Новий дім та роботу вдалося знайти в Дніпрі - в місті, де минули студентські роки.

Ольга – невропатолог:

О больнице я была хорошего мнения ещё во время учёбы. Поэтому и расположились мы недалеко от места нахождения этой больницы. Я очень благодарна администрации, очень благодарна коллективу, потому что приняли радушно. Коллектив помогает, некоторые вопросы логистики я еще не знаю, но мы их решаем и довольно успешно.

У медичному закладі вже працевлаштувалися 29 фахівців з Херсону, Маріуполя, Харкова та інших міст.

Наталія - представниця адміністрації лікарні:

В нас лікарня велика, але ми велика родина. Тому якщо лікар потрапляв у відділення або поліклінічне відділення, по-перше, він знаходив друзів, по-друге, він знаходив колег в цьому колективі і ми допомагали і психологічно налаштуватися.

Загалом віл початку повномасштабного вторгнення росії в Україну, в медзакладах Дніпра знайшли роботу більше сотні переселенців. Це зокрема, терапевти, лікарі сімейної медицини, гінекологи та медичні сестри.

Тетяна Кравець - керівниця відділу Департаменту охорони здоров'я Дніпровської міськради:

Працевлаштовано 109 внутрішньо переміщених осіб. З них 57 лікарів, 34 особи середнього медичного персоналу, 9 осіб молодшого медичного персоналу і 9 інших спеціальностей.

Потреба в медичному персоналі у Дніпрі ще є. Щоб влаштуватися на роботу, переселенцю потрібно звернутися до відділу кадрів обраної лікарні.