Визначитися і не балансувати між Україною та росією - закликав канцлера Німеччини Володимир Зеленський. В інтерв'ю одному з німецьких телеканалів президент України сказав, що чекає від Олафа Шольца підтримки європейських прагнень України та збільшення військової допомоги. Ці заяви пролунали напередодні ймовірного візиту Шольца до України. Приїхати він може вже найближчими днями, у компанії президента Франції та прем'єра Італії. Про візит, який готують, але не підтверджують - розкаже Тетяна Логунова.

Наче будуть, а, може, і ні. У цей четвер. Або в середу. Візит європейської трійки - так охрестили тандем Олафа Шольца, Емануеля Макрона та Маріо Драгі - вже на носі, а жодної, на сто відсотків точної інформації про нього немає. Італійські ЗМІ повідомляють - політики приїдуть до Києва 16 червня. Та ні, 15-го, вже за кілька годин виправляють французькі дипломати, а потім беруть свої слова назад. А німці? Німці взагалі не називають жодних дат. Спочатку коментувати імовірну поїздку відмовився речник німецького уряду, ну а потім і його шеф, канцлер Олаф Шольц.

Олаф Шольц, канцлер Німеччини:

Речник уряду вже сказав усе з цього приводу на пресконференції.

Інформацію приховують не просто так. А з міркувань безпеки. Від початку війни про всі візити топових європейських чи американських політиків повідомляють постфактум. Тобто лише тоді, коли вони вже перебувають в Україні. А тут мова про приїзд одразу трьох лідерів - канцлера Німеччини, президента Франції та прем'єра Італії.

Тож, попри відсутність офіційних підтверджень, можна припустити, що цей візит активно готують. І відбудеться він найближчим часом. Найімовірніше, цього тижня. А тепер - трохи про очікування. Адже їх дуже багато.

Від "трійки" в Києві чекають чіткої заяви - що європейські важковаговики підтримують надання Україні офіційного статусу кандидата на членство в ЄС. Окремо від канцлера Олафа Шольца - пояснень, чому Німеччина ніяк не може відправити до України обіцяну зброю. Про це лідера Німеччини питають мало не на кожній пресконференції. Він відповідає - усе буде.

Олаф Шольц, канцлер Німеччини:

Було б помилкою просто відправити протитанкові гаубиці 2000, найсучаснішу зброю у світі артилерії, без інструктажу, без належного навчання. Зараз в Німеччині українські військові проходять необхідну підготовку. І відповідь на запитання, коли системи будуть надані, прямо залежить від цього процесу. Те саме стосується і самохідних зенітних установок "Гепард".

Політологів тим часом цікавить, чи стане візит Шольца, Макрона та Драгі народженням нового європейського формату підтримки України. Що замінить традиційний тандем з двох гравців - Німеччини та Франції.