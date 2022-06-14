Сєвєродонецьк переживає найважчі дні за всі місяці війни. Штурм міста не припиняється ні на хвилину. Окупанти підтягнули додаткові сили з боку окупованого Луганська. Обстрілюють сєвєродонецьке об'єднання "Азот" - у сховищах якого намагаються врятуватися близько півтисячі мирних жителів з дітьми.

Армія мародерів викрала зі Сватового, Білокуракиного та інших окупованих аграрних територій півночі Луганщини зерно. Його вантажівками вивозять у бік росії.

Окупанти рівняють із землею Лисичанськ та міста і села в Бахмутському, Лиманському, Слов'янському напрямках та вздовж всієї лінії фронту в Донецькій та Луганській областях. Євген Соломін з останніми новини про бої за український Донбас.

Так нині виглядає найбільший гігант хімічної промисловості Луганщини, об'єднання "Азот", після російського бомбардування.

У бомбосховищах "Азоту" перебуває до півтисячі містян. Підвали хімзаводу не настільки надійні, як на "Азовсталі". Тому навряд чи вони врятують від надпотужних ракет та авіабомб, якими росіяни знищують підприємство та весь Сєвєродонецьк.

Сергій Гайдай, голова Луганської обласної військової адміністрації:

Ми намагаємося домовитися за допомогою Ірини Верещук про організацію гуманітарного коридору. Поки безуспішно. Потрібно вивозити людей з гарантією безпеки. Раніше, всі люди, що там перебувають - відмовилися виїжджати з міста.

Нині росіяни контролюють приблизно дві третини міста. За нами - промзона. Бої у Сєвєродонецьку настільки потужні, що можуть тривати добу - і навіть не за вулицю, а лише за одну багатоповерхівку.

У місті лишався один-єдиний міст для виїзду...

…але і його вже окупанти зруйнували. Тепер у Сєвєродонецьк неможливо завезти гуманітарні вантажі чи евакуювати людей. У Лисичанську така можливість є.

Олег Григоров, керівник Гу НПУ Україні в Луганській обл.:

Продовжується доставка гуманітарних вантажів в місто Лисичанськ, адресної допомоги місцевим мешканцям. За сьогодні евакуйовано 43 особи.

Часто евакуація відбувається під звуки бомбардувань та обстрілів.

Бомбить, а солдати ховаються і далі біжать.

А виїзд нині - це рулетка.

Да що ж це таке, Господі! - Куда? Бістро в полицейскую машину!

Цю групу містян у Привіллі поліцейські виявили випадково. Люди зібралися з речами й хотіли рухатися в бік евакуаційних автобусів. Росіяни відновили обстріл, тож місцеві поховались у підвали. Звідти їх по 3-4 особи і вивозили, аж поки не відправили усіх. Росіяни - військові злочинці - цілили саме в людей.

Все черное, все димит! И вот там, где эвакуируют людей - все постреляно. Весь асфальт, все… и люди визжат, кричат. Короче стреляют именно на эвакуируемых.

Донеччину росіяни обстріляли надзвуковими ракетами, танками, артилерією та авіацією.

Це наслідки обстрілу Бахмута. Вибиті вікна, пошкоджені будинки. Служби намагаються відновити лінію тролейбусну. Бачимо уламки снарядів.

У Бахмуті зруйновані російськими обстрілами такі "військові" об'єкти як школа, дитячий садочок, багатоповерхівки, дитячі майданчики.

Такое впечатление, как резиновий дом, Бл***, все зашевелилось! - Окна, слава Богу, целые, надо мной простые стекла, она куда-то уехала. Все вылетело нах***. - Вот это осколок? - Да, вот там подобрали.

Красногорівка, Мар'їнка, Курахове - рашисти тут усе рівняють із землею.

Глянь, и стенка вылетела нах***! Хата не жилая. Все! Хата - нежилая все!

У цьому будинку ззовні пошкоджена лише одна стіна, в одній єдиній квартирі. Але зсередини - всі поверхи з першого по п'ятий поскладалися.

Какая квартира? - Не помню какая квартира, вроде 20-ть какая-то…

На чому тримається дім - невідомо. Але наступного бомбардування він точно не переживе. Власники та сусіди намагаються хоч щось урятуватись.

Навряд ли в эту квартиру вы можете в следующий раз попасть. Как говорят соседи, при авиаударах - все держится на соплях и дом в любой момент может рухнуть.

Іноді снаряди застрягають між поверхами. Людям у таких випадках радять викликати рятувальників, щоб зрозуміти, що робити з орківськими подарунками.

Можна побачити снаряд, який стирчить у стелі.

У Вугледарі російський снаряд прилетів у школу.

У школі доволі новий ремонт, однак бачите, що з нею зробила російська артилерія. Криша вигоріла і впала у внутрішній двір, де колись грали діти.

Евакуація з Донеччини можлива. З Покровська ввечері у Львів через Дніпро рушає безкоштовний потяг. Для тих, хто пересиджує війну вдома - завозять гуманітарні вантажі.

Павло Кириленко, голова Донецької обласної військової адміністрації:

Від початку вторгнення росіян в Україну внаслідок обстрілів та бомбардувань на Донеччині загинули 499 мирних людей, поранено ще 1282. Наразі невідома кількість жертв росіян у Маріуполі та Волновасі. Росія несе смерть і руйнування.

За даними Генштабу, на Слов'янському напрямку росіяни зосередилися на тому, щоб встановити контроль над Богородичним та створити умови для наступу на Слов'янськ.