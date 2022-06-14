Вони хоч і не медики, але теж рятують чужі життя. Сьогодні - міжнародний день донора крові. В Україні цьогоріч лікарі фіксують безпрецедентно велику кількість охочих здати кров. Це, звісно, пов'язано з масштабними бойовими діями в нашій державі.

Але є й українці, які донорствують постійно, роками допомагаючи людям. Про одного з таких - скромного та колоритного альтруїста з Одеси - наш наступний матеріал.

Знайомтеся: це одесит Цві-Гірш Бліндер. Уже двадцять п'ять років він - головний редактор місцевої газети "Шомрей Шабос". Видання, зокрема, висвітлює життя єврейських громад в Україні. Щоправда, зараз не виходить у друк:

Вот тут последний номер, который успел выйти - двадцать пятого февраля! Читатели звонят и спрашивают: а где газета? Мы им отвечаем, что пока нет возможности. Мы сейчас выходим исключительно не на бумаге.

Поруч із редакцією - синагога. Як і для багатьох євреїв, релігія для Цві-Гірша має величезне значення. Він розповідає: в юдаїзмі вищою цінністю є людське життя - тож не дивно, що Цві-Гірш є постійним донором крові. Здавати її він почав у травні чотирнадцятого року - коли в країну прийшла війна.

Цві-Гірш Бліндер, донор:

После Крыма начались на Донбассе, значит, первые столкновения и было понятно, что, возможно, понадобится много крови - так, я все-таки преодолел лень, преодолел всю занятость и пошел, значит, сдал и после этого достаточно регулярно сдавал. Я чувствовал, что делаю правильную вещь!

Тепер у чоловіка - посвідчення донора, а кров він здає раз на два місяці - це такий стандарт: частіше не можна. Робить це, бо розуміє - так він рятує чиєсь життя. Та жартує.

Цві-Гірш Бліндер, донор:

Знаете, как в том анекдоте, когда человек приходит после смерти на Страшный суд и спрашивает Господа: а для чего вообще я жил семьдесят лет? Он ему говорит: а помнишь, ты в семьдесят третьем году ехал в поезде и тебя женщина попросила солонку передать в вагоне-ресторане? Он говорит: да! - Ну, вот, для этого! Ну, вот я тоже - если моя кровь кому-то помогла - возможно, я прожил свою жизнь не зря.

Сьогодні Цві-Гірш йде робити чергову донацію до станції переливання крові. Тут стандартна процедура: спочатку в людини беруть кров із пальця: визначають групу та резус-фактор, а також рівень гемоглобіну.

Вікторія Плахотнюк, фельдшер-лаборант:

Если у донора очень низкий гемоглобин - то его бракуют.

Далі - коротка співбесіда з лікарем. Цві-Гірша попереджають: візьмуть стандартну кількість крові - це чотириста п'ятдесят мілілітрів.

Сейчас измеряем давление - если все нормально - анализы есть, гемоглобин хороший. Давление - космическое: сто тридцать на восемьдесят - готовы!

І ось сам забір крові. Наш герой процедуру переносить спокійно. "Герой" - в сенсі "герой сюжету", бо скромний донор нічого незвичайного у своєму громадянському хобі не бачить.

Я о себе, как о герое не думаю! Герои - это те, кто там на передовой - вот они герои, а я просто делаю то, что надо сделать, потому что для себя решил, что это правильно, вот пошел и это сделал как бы.

Лікарі розповідають: цього року - небачений наплив охочих здати кров. На початку березня у чергах терпляче стояли сотні донорів. Тепер, щоб ефективніше використовувати отриманий матеріал, систему оптимізували. Одесити у чергах не стоять, а записуються до електронної бази. Наразі в ній вже близько чотирьох тисяч людей, а банк крові - повний.

Олена Вельможко, речниця департаменту охорони здоров'я Одеської міськради:

І якщо медики бачать, що якась кров починає підходити до кінця, вони за бази адресно викликають донорів саме цієї групи. Тому коли поступає людина, якій потрібна будь-яка група крові - кров для неї завжди є і не треба її десь екстрено шукати.

Водночас лікарі підкреслюють - здача крові корисна і самому донору. Донація - це, по суті, профілактика серцево-судинних захворювань. Особливо - у разі підвищеного тиску.

Олена Жабанівська, завідувачка відділенням переливання крові лікарні Одеси:

Происходит расслабление сосудов и нет такой нагрузки на организм и на сердце. Плюс еще в том - омолаживается организм. Человек, который сдал кровь - он отдал свои клетки, взамен на это организм начинает вырабатывать новые, молодые, здоровые клетки!

Ну, і наостанок - ще один цікавий факт. Одна донація насправді здатна врятувати на одне, а два життя. Річ у тім, що цільна кров після обробки розподіляється на дві фракції: еритроцити та плазму. І їх використовують окремо.