Яка ціна російської війни? Для України - це тисячі втрачених життів, фізично та психологічно травмована нація і збитки на трильйони гривень. А от як розплачується світ - свій аналіз і прогнози оприлюднили одразу дві впливові установи.

Це Всесвітній банк та Організація економічної співпраці та розвитку. Там стверджують, що путінські імперські амбіції завадили світовій економіці відновитися після пандемії і нині впливають на ринки товарів, ланцюги постачання та інфляцію.

Про те, як глобальне зростання полетіло в круте піке, і чи можна зарадити економічній трощі - розкаже Марина Біленька.

Про це говорять у Стамбулі.

Моя місячна заробітна плата - зникає всього за десять днів.

Це відчувають у Берліні.

Все подорожчало: неважливо, чи це ціни на продукти, чи на газ, чи ще щось.

Мадрид, Токіо, Сантьяго, Вашингтон…

Світова економіка платить дуже велику ціну за війну, яку росія веде проти України.

Тому економічні перспективи, які ми представляємо вам, набагато песимістичніші, ніж кілька місяців тому.

Через понад сто днів війни - Організація економічного співробітництва та розвитку на понад двох сотнях сторінок наново розбирає траєкторію польоту світової економіки.

Матіас Корман, генеральний секретар Організації економічного співробітництва та розвитку:

Глобальне зростання суттєво знизиться, а інфляція - стане стійкішою, зараз ми прогнозуємо цьогорічне глобальне зростання на рівні трьох відсотків - перегляд у бік зменшення на півтора відсотка, у порівнянні з нашими грудневими прогнозами.

Це лише на перший погляд, півтора відсотка - мізерний показник. У площині ВВП, який цього року вперше має перевищити 100 трильйонів доларів - йдеться про втрату щонайменше одного трильйона. Головна причина - війна, - стверджує лауреат Нобелівської премії з економіки - Майкл Спенс.

Майкл Спенс, американський економіст, лауреат Нобелівської премії з економіки:

Здається, ніби світ поринув у хаос. Він переживає зараз чимало потрясінь, останнім з яких стала війна в Україні.

І першими її економічні наслідки відчули країни, що розвиваються. Будь-яка світова криза змушує їх бідніти швидше через залежність від світових цін на продовольство та енергоносії, а також ставок залучення кредитів у валюті для купівлі їжі, палива, технологій та обладнання.

Ансер Май, жителька Пакистану:

Іноді все, що їдять мої діти - це коржик з сіллю і перцем або солоними огірками. Вони прагнуть смачної їжі.

Натомість Всесвітній банк, також на майже двохстах сторінках, спрогнозував економічні наслідки війни для її сторін і найближчих сусідів.

ВВП України, за їхніми даними, скоротиться на 45 відсотків і відновиться нескоро.

Натомість показник росії зменшиться на 9 відсотків.

Ще два рф втратить за умови європейського нафтового ембарго та скорочення доходів, споживання, інвестицій та імпорту.

Крім росії та України, цього року очікується скорочення у ще чотирьох країнах Європи та Центральної Азії - Білорусі, Киргизькій Республіці, Молдові й Таджикистані, тоді як більшість інших держав регіону, за прогнозами, відчують різке уповільнення економічного зростання.

Ще одним відчутним наслідком війни стало рекордне з 1970-х років здорожчання газу й нафти. При чому остання на тлі світових санкції й енергетичного шантажу рф піднялася в ціні у чотири з половиною рази, у порівнянні з ковідними часами.

І результат - за перші сто днів війни росія заробила 93 мільярди євро на експорті викопного палива. Такі дані напередодні озвучив Центр досліджень енергетики та чистого повітря.

Високі ціни на викопне паливо та прагнення зменшити залежність від росії викликали у багатьох країнах нові амбіції щодо чистої енергії та енергоефективності.

Та лише в теорії. На практиці Німеччина, яка мала у 2022-му закрити останні АЕС, вже не впевнена, чи варто це робити. Річ у тім, що "зелене майбутнє" Європа планувала завдяки "чистому" природному газу. Зокрема, й російському.

А тепер, щоб зіскочити з паливної голки рф, буде потреба у "брудному" вугіллі й такій ненависній екоактивістам ядерній енергетиці.

Та не лише паливо опинилося у заручниках санкцій та ембарго. Під ударом - три відсотки світової торгівлі. Існує близько п'яти тисяч основних товарів, які продаються у світі.

Сотню позицій пропонує Україна та росія. В основному це метали, нафтохімічна продукція і продовольство. В умовах війни їхнє постачання стало проблемою.

І від цього буквально вмирають діти.

Алі Аль-Ашвал, керівник лікарні у Ємені:

Щодня ми приймаємо все більше і більше пацієнтів з важким гострим недоїданням. Іноді - більше 300 на місяць, і це ті, хто встиг доїхати до лікарні, тому що в багато випадках, люди не можуть дістатися до медзакладу через дорогу вартість транспортування.

Дорого Європі коштує і криза біженців. За підрахунками Організації економічного співробітництва та розвитку, цьогоріч ЄС витратить 26 мільярдів євро на прийом, розміщення, освіту та охорону здоров'я українців, які втекли від війни.

Прогнози Всесвітнього банку та Організації економічного співробітництва та розвитку ґрунтується на одних і тих самих припущеннях. На тому, що війна триватиме щонайменше до кінця року.

А санкції проти росії та Білорусі, попри все, залишатимуться чинними.