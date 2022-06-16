Російські окупанти знищують Луганщину з авіації, артилерії та наступають одразу на дев`ятьох напрямках. Уже навіть прозвітували про захоплення Сєвєродонецька. Проте українські воїни успішно відбивають спроби штурмів у самому Сєвєродонецьку та у сусідній Тошківці.

Захлинувся наступ окупантів у районі Миколаївки - там вони відійшли на свої попередні позиції. Не мають росіяни успіхів і в Золотому-3. Але вони перегруповуються - це ознаки чергового наступу.

Знищують рашисти й Донеччину - під вогнем окупантів вся лінія фронту. Євген Соломін збирав останні новини з Донбасу.

Сьогодні кухня порадувала варенками з черешнею! Дякуємо!

У наших захисників в Сєвєродонецьку нарешті літнє меню. Бо на Луганщині вродили черешні. Тож на друге - вареники з ними. На третє - просто черешні. А на перше - війна. За обласний центр Луганщини.

Позивний "Магнат", боєць Збройних сил України:

Ворог намагається зайти з усіх флангів і встановити повний контроль над містом. В районі Сєвєродонецька ривають бої. Ворог вкотре намагається вийти на трасу Бахмут-Лисичанськ після чого відходить на попередні позиції.

Російські окупанти знову влаштували атаку на Сєвєродонецьке об'єднання "Азот". Тут в очікуванні гуманітарного коридору перебуває півтисячі містян, зокрема, 40 дітей. Росіяни не гарантували безпечної евакуації. Відомо, що з бомбосховищ "Азоту" вийшов 74-річний дідусь. На свій страх і ризик. Чи дійшов хоч кудись - невідомо.

У бомбосховищах хімзаводу "Азот" в Сєвєродонецьку залишаються 500 осіб. На сьогодні їх евакуація неможлива. Cвинособаки продовжують знищувати завод. Продовжуються підготовчі заходи для забезпечення безпечної евакуації цивільних. Попередні домовленості не спрацювали.

Сергій Гайдай, начальник Луганської обласної військової адміністрації:

За даними обласної військової адміністрації, в Сєвєродонецьку лишається до 10 тисяч цивільних. Це люди, які з різних причин не хочуть виїжджати. Та й евакуюватися вже неможлива, адже всі мости, які з'єднували обласний центр з Лисичанськом, окупанти підірвали. Тож містяни є свідками вуличних боїв.

Лисичанськ - має стратегічне значення. Місто виглядає як ще одна фортеця, що географічно вище інших територій. Проте - потерпає від ракет, авіабомб та артобстрілів.

Місцеві давно перемістились з квартир у бомбосховища. Але росіяни тут гатять бомбами та ракетами такого калібру, що розносить бетон у порох. У цьому підвалі уже назбирались охочі виїхати з пекла.

Евакуація нині - під бомбами. Робити все швидко старшим людям непросто. А треба постійно бігти: спочатку по укриттю, потім по вулиці до машини.

Але й це не все - треба з Лисичанська проскочити до Бахмута. І там нарешті можна перевести дух.

Непросто мирним громадянам на лінії фронту і на Донеччині. У цьому авдіївському будинку в квартирі із забитими фанерою вікнами лишилися дві жінки - їм під 90-то.

В одній з них поліцейський впізнав жінку, яка в його дитячі роки, працювала медсестрою в школі і тоді врятувала йому життя. Тепер правоохоронець рятує її від голодної смерті.

Село Сидорове, що на півночі Донеччини, в епіцентрі боїв. Під час обстрілів окупанти вбили чоловіка. Газ, вода, зв'язок - відсутні. Магазини та аптеки - розбиті.

З півтисячі селян, які тут проживали до війни, лишилося не більше 40-ка. Тож гуманітарна допомога - від волонтерів на поліції, та бомби з мінами - від російських окупантів.

Від ракетного удару постраждало Добропілля. Росіяни випустили надзвукову крилату протикорабельну ракету Х-22 Буря повітряного базування великої дальності. Ракета приземлилася точно на хати селян. Поліція на місті фіксує сліди чергового злочину росіян.

За добу рашисти зруйнували та пошкодили 60 будівель на Донеччині. У Покровську знищений один із гуманітарних центрів.

Я наголошую на евакуації! Виїхати у безпечні регіони можна потягом, що прямує до Львова через Дніпро із залізничної станції Покровська! Посадка безкоштовна! Не зволікайте!

Руслан Требушкін, міський голова Покровська:

Окупанти обстріляли вісім населених пунктів, є загиблі та постраждалі серед мирних жителів.

Гатив ворог крилатими ракетами, реактивними системами "Град", "Ураган", "Смерч", артилерією та танками.

Олександр Штупун, речник Генерального штабу Збройних Сил України:

На Бахмутському напрямку противник обстрілював наші війська із ствольної та реактивної артилерії. Українські воїни завдали ворогу втрат під час його наступу на напрямках Василівка - Яковлівка та Василівка - Берестове. Окупанти відійшли.

Окупанти не полишають намірів вийти на адмінмежу за відзвітувати в кремль про успіхи. Проте їх немає. Та не й буде - твердять наші солдати.