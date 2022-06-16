Добро не має кордонів. В Ужгороді сімейним лікарям вдалося об'єднати волонтерів з усього світу. Вони подалися на кілька грантів і отримали схвалення. За кошти благодійників зі США та Європи в Ужгороді будують новий медичний заклад. Там безкоштовно лікуватимуть переселенців, а ще навчатимуть інтернів.

А почалося все з того, що медики Закарпаття організували волонтерський медичний кабінет. Як працюють, і які плани на майбутнє - подивіться.

Стас - із Ірпеня. Тікаючи від обстрілів, хлопець опинився в Ужгороді. Йому лише 15, а він вже працює, ось у цьому медичному кабінеті.

Стас записує пацієнтів на прийом до лікарів. Зустрічає їх. Проводить. Тут він щодня. З 9-ї до 16-ої як волонтер.

Станіслав - переселенець з Ірпеня:

Мені 15 років виповнилося неділю назад. Ну, тут дуже чудово працювати, тут можна і спілкуватися з лікарями, тому що я сам хочу стати, тобто я майбутній лікар. Тобто я бачу, що таке в принципі сімейна медицина.

Вікторія - сімейний лікар, Еріка - вчиться на інтернатурі. Дівчата приймають пацієнтів.

Вікторія Рацин і Еріка Перец - лікарі-волонтери:

Один - лікар, а другий - інтерн. І так ми один в одного навчаємося, підказуємо, допомагаємо. У нас дуже широкий спектр людей із різними діагнозами із різних міст України.

Тут працюють 20 медиків Закарпаття та з числа переселенців. На волонтерських засадах. Щойно розпочалася війна, лікар з Ужгорода Павло Колесник з дружиною почали волонтерити. Приймали у пункті реєстрації. Відвідували пацієнтів-переселенців. Тих, хто потребував меддопомоги, ставало все більше. Лікарю запропонували допомогу учні-інтерни.

Павло Колесник - сімейний лікар:

І під час реєстраціїї пацієнтів комусь обов'язково ставало погано. Ми зрозуміли, що нам треба зробити якийсь спонтанний мед пункт. До нас стали приходити люди із різних міст України, які казали "я медик, я готовий помагати".

Лікарям підшукали маленький кабінет, а згодом благодійники орендували більше приміщення. А ще надали ліки.

Павло Колесник - сімейний лікар:

Це в нас приїхало з корваліса. Ці чемодани, вони повні медикаментів. Частину медикаментів ми закуповуємо самі.

Робота триває практично безперервно.

Тут і допомагають людям, і навчаються. У волонтерському медкабінеті прийняли вже понад пів тисячі осіб.

Денис - переселенець з Харкова:

Лічусь, подивлюся, як буде лічення проходити. Прийшов в поліклініку. А кажуть, нада якесь направлення від лікаря. А де його взяти непонятно. А тут кажуть можуть всьо. Направлення видати і навіть тут полічити.

Волонтерів чи не з усієї Європи та Сполучених Штатів, щойно тільки дізналися про діяльність лікарів, почали пропонувати підтримку. Завдяки спільним зусиллям - вдалося розширитися.

Павло Колесник - сімейний лікар:

Це в нас реєстратура, туалєт, нова кімната - це кабінет сімейного лікаря, ще один кабінет сімейного лікаря, ще один кабінет тут є кабінет менеджера. Там ви побачите лабораторію і процедурний кабінет.

Уже через два місяці лікарі-волонтери відкриють свій перший медичний заклад. Це буде Міжнародна медична клініка. Її планують ліцензувати через НЗСУ. Лікарі вестимуть прийом, консультуватимуть і медики з закордону. Тут лікуватимуть переселенців і всіх, хто потребує допомоги.