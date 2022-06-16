Відкриття понівеченого орками парку - доказ того, що життя і краса - неодмінно переможуть розруху і смерть

Квіти - серед руїн! У Добропарку на Київщині, який з перших днів повномасштабного вторгнення захопили російські військові, стартував лавандовий сезон. Тендітні рослини розквітли навіть попри те, що їх місяць чавили ворожі танки й знищували снаряди. Ароматними полями прогулялася моя колега Ніна Коломієць.

Квітковий оазис у селі Мотижин. Це півгодини машиною від Києва. Духмяні клаптики полів півоній і троянд немов запрошують на прогулянку та фотосесію. А після сезону цвітіння тюльпанів - тут поволі набирає насичених кольорів лаванда.

Ніна Коломієць – кореспондентка:

Ці лавандові хвилі просто заворожують ніжним цвітінням і особливим, заспокійливим ароматом. Важко повірити, що лише кілька місяців тому тут їздили ворожі танки, а довкола літали і вибухали снаряди.

У перші ж дні повномасштабного вторгнення росії в Україну окупанти зайшли на територію парку - і облаштували тут свою базу.

Вікторія Рижкова, директор парку:

Більше 300 одиниць техніки знаходилося на нашій території - це танки, бронетехніка, важка техніка різна. Вони влаштували тут лікарню, для своїх військових, привезли спеціальну машину. Вони окопалися повністю. Поряд з нашим парком, у лісі, саме тут тривали бої більше місяця. Ми знаходилися в епіцентрі воєнних дій.

Орки жили тут більш як місяць - топтали квіти, розграбовували й нищили все, що траплялося на очі.

Вікторія Рижкова, директор парку:

В нашій теплиці, де ми доглядаємо за рослинами, вони влаштували собі душ. Проживали у нас на парку техніки, будиночках працівників. Також зайняли деякі будиночки глемпінгу. Тут тривали бої, можна побачити обстріли. Деякі будиночки зазнали повністю руйнувань, знищені меблі, там були ліжка красиві.

Чимось завадила рашистам і дитяча карусель. А окрасу парку - триповерховий казковий будиночок - вони просто зрівняли з землею.

Ніна Коломієць – кореспондентка:

Резиденція Доброчара, яка була на цьому місці, не витримала зустрічі із абсолютним злом. Обвуглені леви і металеві сходи - це все, що лишилося тут після приходу росіян. Відходячи з позицій, вони тут влаштували величезну пожежу.

На початку квітня, коли Київщину було звільнено, працівники парку повернулися. І не впізнали колись прекрасного куточка живої природи. Він був схожим на згарище, згадує Вікторія. Загальна сума збитків, за попередніми підрахунками, сягає 3-х мільйонів доларів! Втім подальшу долю парку визначили рослини - квіти стали пробиватися крізь попіл та іржу!

Вікторія Рижкова, директор парку:

Навіть ті місця, де було пошкоджено танками, рослина пробивається, росте і цвіте. Не можемо уявити, як так.

Вікторія Рижкова, директор парку:

Основна колекція рослин Добропарку збережена. На щастя, бо природа має велику силу. Зараз ви бачите - це найкраща наша колекція, поле піонів, це сорт Сара Бернар, наш улюблений. Такого немає ніде в Україні, такого масштабу. Зараз на піку цвітіння.

Відкриття понівеченого орками парку - доказ того, що життя і краса - неодмінно переможуть розруху і смерть, переконані працівники та відвідувачі.

Ольга Корсалі - відвідувачка парку:

Мы приезжали на тюльпаны, когда только открылись. Хотелось поддержать это место, оно понесло потери. Бизнес надо поддерживать. Сменить картинку, насладиться тем, что есть.

Лавандовий сезон у цьому нескореному куточку української землі триватиме до кінця липня.