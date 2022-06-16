Він втратив тата і маму. Їх обох убили на "Азовсталі". Залишилися в хлопчика лише бабуся і дідусь. Непроста і трагічна історія сім'ї, яку понівечила війна… а зараз добивають чвари. Найрідніші люди трирічного малюка, замість того, щоб об'єднатися, і спільно виховувати онука - вирішують долю дитини в інстанціях. У деталях заплутаного протистояння намагалася розібратися Жанна Дутчак.

Ось фотографія мого внучека…Це ми з ним в "Азові" разом. На службі я. Це ми з ним в кафе в Маріуполі.

Ролана показує фото свого трирічного онука Данилка … Каже: ця дитина тепер - єдина її сім'я. Сина та невістку - відібрала війна. Їх вбили росіяни на "Азовсталі" … з різницею в кілька тижнів. Обоє були військовими, служили в "Азові".

Бондаренко Ролана, бабуся Данилка:

Його дуже поранило, він був в шпиталі, за ним доглядали медики. І 15 квітня на шпиталь впала бомба. Перша ця трьохтонна велика. Їх завалило.

Ролана і сама колишня азовка. На захист країни стала разом із сином та невісткою ще в 2014-му … спершу як волонтери, а згодом - в лавах полку.

Ролана Бондаренко, бабуся Данилка:

Ми весь час були разом, жили разом, вони одружилися в "Азові", і Данилко народився також коли були на військові службі.

Але повномасштабна війна застала їх у різних містах - Ролану в Харкові, а її сина із дружиною в Урзуфі, що неподалік Маріуполя. І більше вони не бачилися.

Ролана Бондаренко, ветеран російсько-української війни:

Син сказав, що вони переїжджають на Маріуполь, і попросив мого колишнього чоловіка забрати Данічку, мого онучика, наші речі, машину цінності з будинку, який ми знімали із дітьми на Урзуфі і вивезти в Полтаву, де живе мій колишній чоловік.

З колишнім чоловіком - Олександром, розповідає Ролана, розлучені давно. В нього вже інша сім'я. Але на той момент, він був єдиним, хто міг вивезти Данилка в безпечне місце. Сама жінка виїхала з Харкова в Німеччину. Звідти допомагала побратимам - азовцям. Але з екс-чоловіком весь цей час була на зв'язку, навіть знайшла будинок на Прикарпатті, куди він перебрався з родиною та онуком. Але коли на початку травня Ролана повернулася в Україну - забрати дитину вже не змогла.

Ролана Бондаренко, ветеран російсько-української війни:

Він каже, що Даня буде з ним. Крім того, що він забрав дитинку, він вивіз машину, вивіз гроші, наші цінні речі.. мої документи. І нічого не віддає. Мого життя не має. Знаєте, це як у фільмі жахів. Мене не існує.

Олександр - подав документи на опікунство. Ролана про це дізналася випадково із соцмереж. І подала зустрічне клопотання. З ким залишити хлопчика - вирішує нині опікунська рада. Перед початком засідання наша знімальна група спробувала поспілкуватися із дідусем.

Добрий день. Ми б хотіли з вами поспілкуватися. - Ні. Я проти. - Чому? - Ето моє дєло. Чого я должен з вами спілкуватися. Я что обязан. - Може хочете свою думку сказати щодо цієї ситуації. – Я вам что-то обязан? – Ні, ви мені нічого не обязані.

У комісії кажуть, це одна із найтяжчих справ, яку їм доводиться розглядати за останні роки. І ось після трьох годин обговорень - оголошують...

Служба у справах дітей вважає, що двоє, і дідусь, і бабуся достойні бути опікуном дитини. Проживання в родині дідуся чотири місяці і зараз переміщення психологічно відіб'ється на стані дитини. Служба дітей рекомендує призначити опіку над неповнолітнім із дідусем Тараніним Олександром.

Ростислав Заремба, голова комісії:

Для мене все-таки вирішальним були та переписка, і особливо лист, який ніхто не заперечує, коли після загибелі батька мати написала і просила врахувати, щоб син до її повернення проживав з дідусем. Написано до її повернення, але так склалося, що вона не змогла повернутися. Тому я прийняв таке рішення.

З цим рішенням Ролана категорично не згідна.…

Я буду до останнього битися, це моя дитинка. Ми з ним постійно, ми з ним не розлучалися ніколи.

Жінка планує подавати до суду.