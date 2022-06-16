"Комунізм = рашизм" - це назва виставки під відкритим небом, яка відкрилася в історичному центрі Києва - на Михайлівській площі. Українська інтелігенція: вчителі, науковці, розкуркулені фермери та селяни. Всі вони - жертви тодішнього тоталітарно-комуністичного режиму. Так само і зараз рашисти намагаються знищувати все українське. Експозиція розповідає історії людей, яких розділяють десятки років, а об'єднує - страшна доля. Чому між комунізмом і рашизмом поставили знак "дорівнює"? Розкаже Олена Логінова.

Масові репресії, депортації, Голодомор - це злочини Радянського тоталітарного режиму проти нашого народу у 20 столітті.

А у 21-му- російська армія бомбить будинки українців, розстрілює дітей, мародерить. Часи змінилися, але не бажання винищити українськість.

На Михайлівській площі - представлені 13 історій жертв комуністично-тоталітарного режиму. Поряд зі світлинами загиблих - зображення вбитих рашистами українців.

Ігор Кулик, директор Архіву національної пам'яті:

Ми хочемо показати, що рашизм виник насправді з комунізму. Злочини комунізму і рашизму вони повторюються, навіть через 100 років. В 20 ст мали Голодомор-геноцид, а зараз маємо вивезення зерна. Мали концентраційні табори в 20 ст - зараз наших людей відвозять у фільтраційні табори. Мали примусові депортації людей. Зараз так само людей переселяють.

Нана Яремич приїхала до Києва, щоб розповісти історію своєї матері Наталії Косової. Жінку було вбито у перший день війни ворожими обстрілами на Херсонщині.

Нана Яремич, донька загиблої від обстрілів російської армії Наталії Косової:

Була ніч, коли зайшла моя подруга і сказала, що в Україні почалася війна. І я побачила смс від подруги з міста Геніческа, де проживала моя мама, що в них чутні вистріли і вони дуже бояться і дуже страшно. Я одразу зателефонувала мамі і вона сказала, що у нас паніка. Через дві години я дізналася, що мами немає.

Біля стенду Нана показує фото матері. Каже, її любили всі.

Нана Яремич, донька загиблої від обстрілів російської армії Наталії Косової:

Ця школа була її другою родиною і другим домом. Це якраз головний вхід в школу - це вона зустрічала дітей на перший дзвоник... Це її кабінет і це її кабінет. А це взагалі фото з її дня народження. Яніколи не могла подумати, що росія на таке здатна. І відчуття ненависті… тут дуже важко стриматися.

Олександр Ткаченко, міністр культури та інформаційної політики України:

Що об'єднує тоталітарний імперіалістичний режим царської росії з тоталітарним комуністичним режимом? Їх об'єднує в тому числі і те, що вони, власне, сам факт існування української історії, українського народу, української мови - заперечували. Чим це відрізняється від нацистського несприйняття існування європейського народу - нічим. Ми сьогодні це можемо бачити на тому, як вбивають наших людей, на тому, що зараз зруйновано чи пошкоджено біля 400 пам'яток нашої культури...нашої спадщини.

Відвідувачі виставки "Комунізм дорівнює рашизм" кажуть: зображення людей, яких знищив режим та російські війська, доводять: злочини проти українства повторюються.

І тепер, порівнюючи оці історії з історіями цієї війни, просто бачиш наскільки це все іде червоною лінією крізь життя українців.

На останньому стенді - світлини української мисткині - Любові Панченко, яка пережила переслідування з боку КДБ, але не змогла вижити під час окупації в лісовій Бучі.