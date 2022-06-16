Подальші проблеми з ремонтом компанією Siemens турбін можуть призвести до зупинки "Північного потоку-1". Про це заявив постпред росії в ЄС Володимир Чижов.

Наступні проблеми з ремонтом турбін можуть призвести до зупинки "Північного потоку", це буде катастрофа для Німеччини.

"Північний потік-1" є частиною магістрального газопроводу між росією і Німеччиною, що проходить по дну Балтійського моря. Він є морською частиною однієї з гілок системи газопроводів "Ямал - Європа".

Крім Північного потоку, у гілку входять газопровід "Грязовець - Виборг" в росії та газопроводи Opal і NEL в Німеччині. З цієї причини, мабуть, Чижов і вважає, що зупинка газопроводу буде "катастрофою" для ФРН.