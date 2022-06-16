Литва визнала примусове вивезення українців до росії депортацією [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
У четвер, 16 червня, Сейм Литви визнав примусове вивезення громадян України до посії депортацією українського народу. Литовський парламент закликав світову спільноту також визнати депортацію українців і домагатися відповідальності за злочини.
Про це повідомляє Delfi.
Парламент 50 голосами "за" прийняв резолюцію про депортацію українського народу.
Сейм Литви визнав, що повномасштабне вторгнення російських військ в Україну, а також примусове вивезення громадян до росії або на тимчасово контрольовані території є депортацією українського народу.
У резолюції йдеться, що більше мільйона громадян України були вигнані зі своїх будинків і примусово депортовані в росію, щоб знищити українську ідентичність. При цьому наголошується, що також було депортовано 200 тисяч дітей.
Парламент закликав, щоб геноцид українського народу був зупинений правовими засобами, а депортованим людям були створені умови для повернення в Україну або виїзду в іншу безпечну країну.
"Сейм упевнений, що справедливість восторжествує тільки тоді, коли до кримінальної відповідальності будуть притягнуті керівники росії, інші високопоставлені організатори злочинів і безпосередні виконавці військових дій і депортації українського цивільного населення", - йдеться в документі.
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