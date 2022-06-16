елика Британія закупила у бельгійської компанії та відремонтувала два десятки самохідних артилерійських установок М109, які вона спрямує в Україну. Про це повідомив міністр оборони Британії Бен Уоллес в ефірі Sky News.

Ми розгортаємо понад двадцять 155-міліметрових самохідних гаубиць, які ми закупили на світовому ринку, ми їх відремонтували, і вони починають надходити, і вони мають значно більшу дальність дії, ніж 152-міліметрові.

Глава Міноборони Сполученого Королівства висловив переконання, що українські сили незабаром зможуть досягти "значного прогресу на сході країни".

Американська самохідна гаубиця М109 на гусеничному броньованому шасі має більший порівняно з радянськими аналогами калібр 155 мм та потужніший боєприпас. Дальність стрільби складає до 22 км.

Незважаючи на те, що ці самохідні гаубиці були виготовлені ще у 1960-70-х роках, у них замість важелів - кермо, замість механічної - коробка автомат.

Самохідна гаубиця M109A3GN

Нагадаємо, що на фронт вже прибули самохідні гаубиці М109А3, які передала Норвегія.