Комітет Сенату США з питань збройних сил схвалив виділення додаткових 45 млрд доларів для збільшення оборонного бюджету у 2023 році. Значну частину запропонували виділити на допомогу Україні. Про це свідчить проєкт бюджету, опублікований на сайті комітету.

Загальний розмір оборонних витрат в наступному році складе 847 млрд доларів.

У цю суму увійдуть збільшення виплат військовим і цивільним співробітникам Збройних сил на 4,6%, закупівля нової авіаційної, морської і сухопутної техніки, а також боєприпасів і підтримка України. Тільки в рамках однієї програми "Ініціатива сприяння безпеці України" пропонується виділити Києву 800 млн доларів.

Крім прямої допомоги Україні, в законі передбачено виділення 2,7 млрд доларів на виробництво переносних зенітних комплексів Stinger і протитанкових ракетних комплексів Javelin, які США активно постачає Україні.

Крім того, в бюджеті закладені витрати на розробку ядерної крилатої ракети морського базування, від якої адміністрація Джо Байдена рекомендувала військовим відмовитися, а також продовження експлуатації 12 кораблів ВМС, які планувалося вивести зі складу флоту.

Також витрати передбачають продовження експлуатації вільнопадної атомної бомби b83 потужністю до 1,2 мегатонни.

Комітет Палати представників у справах збройних сил доопрацює свою власну версію законопроєкт наступного тижня під час засідання 22 червня. Можливо, це дасть час для голосування всієї палати до того, як законодавці покинуть Вашингтон на серпневі канікули.