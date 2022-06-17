Швеція підтримала надання Україні статусу кандидата в ЄС, але з умовами [ Редагувати ]
Швеція підтримала надання Україні статусу країни-кандидата на вступ до ЄС. Однак Стокгольм наполягає на деяких умовах.
Про це повідомляє міністр закордонних справ Швеції Анн Лінде в Twitter.
"Щойно брала участь у Комітеті ЄС, де я сказала Раді у закордонних справах, що Швеція підтримує Україну зі статусом країни-кандидата з умовами", - написала вона.
Міністр додала, що поінформувала про реакцію ЄС на агресію росії проти України.
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