Британія запропонувала Україні масштабну програму підготовки військових [ Редагувати ]
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Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон запропонував розпочати масштабную програму підготовки для українських військових. Про це заявив Джонсон на зустрічі з президентом Володимиром Зеленським.
Він запропонував розпочати програму з можливістю тренування до 10 тисяч українських військових кожні 120 днів.
Прем'єр-міністр Великої Британії також додав, що його неоголошений візит до Києва має надіслати чітке та просте повідомлення українському народу про підтримку від його країни.
"Великобританія з вами, і ми будемо з вами, поки ви врешті не переможете", - заявив Джонсон.
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