Ракета SpaceX вивела на орбіту 53 нових інтернет-супутників Starlink [ Редагувати ]
Ракета Falcon 9 компанії SpaceX Ілона Маска з 53 інтернет-супутниками Starlink стартувала з космічного центру Кеннеді у Флориді.
Усі супутники були успішно виведені на навколоземну орбіту. Нова партія супутників розширить можливості широкосмугового доступу для відеодзвінків і потокового мовлення.
Перший ступінь ракети-носія, який використовувався для таких місій, як Transporter-2 та GPS III-3, успішно приземлився на безпілотне судно в Атлантичному океані. SpaceX повідомила, що це була 100-а успішна місія для цього типу ракети.
Starlink - глобальна супутникова система, яку розгортає SpaceX для забезпечення високошвидкісного широкосмугового супутникового доступу до інтернету в місцях, де він був ненадійним, дорогим або повністю недоступним.
Нагадаємо, що з початку російського вторгнення Ілон Маск передав до України кілька партій терміналів Starlink для забезпечення інтернетом військових і органи влади.
На початку червня Starlink отримала ліцензію оператора в Україні.
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