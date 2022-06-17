Ракета Falcon 9 компанії SpaceX Ілона Маска з 53 інтернет-супутниками Starlink стартувала з космічного центру Кеннеді у Флориді.

Усі супутники були успішно виведені на навколоземну орбіту. Нова партія супутників розширить можливості широкосмугового доступу для відеодзвінків і потокового мовлення.

Перший ступінь ракети-носія, який використовувався для таких місій, як Transporter-2 та GPS III-3, успішно приземлився на безпілотне судно в Атлантичному океані. SpaceX повідомила, що це була 100-а успішна місія для цього типу ракети.

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Starlink - глобальна супутникова система, яку розгортає SpaceX для забезпечення високошвидкісного широкосмугового супутникового доступу до інтернету в місцях, де він був ненадійним, дорогим або повністю недоступним.

Нагадаємо, що з початку російського вторгнення Ілон Маск передав до України кілька партій терміналів Starlink для забезпечення інтернетом військових і органи влади.

На початку червня Starlink отримала ліцензію оператора в Україні.