Стартувала ракета Falcon 9 з космічного центру Кенеді у Флориді.

Компанія Ілона Маска SpaceX запустила в космос іще півсотні інтернет-супутників Starlink.

Стартувала ракета Falcon 9 з космічного центру Кенеді у Флориді. Зараз на навколоземній орбіті вже понад 2 тисячі таких апаратів. Загалом планують розгорнути 30 тисяч.

За задумом Ілона Маска, така глобальна мережа супутників має в майбутньому забезпечити доступ до інтернету в будь-якому куточку планети.