SpaceX запустила в космос іще півсотні інтернет-супутників Starlink [ Редактировать ]
Компанія Ілона Маска SpaceX запустила в космос іще півсотні інтернет-супутників Starlink.
Стартувала ракета Falcon 9 з космічного центру Кенеді у Флориді. Зараз на навколоземній орбіті вже понад 2 тисячі таких апаратів. Загалом планують розгорнути 30 тисяч.
За задумом Ілона Маска, така глобальна мережа супутників має в майбутньому забезпечити доступ до інтернету в будь-якому куточку планети.
по теме
Запуск відбувся в рамках місії Національного розвідувального управління.
Запуск відбувся в рамках місії Національного розвідувального управління.
Сьогодні пізно ввечері планують вивести в космос дві ракети Falcon 9 з різницею в 93 хвилини.
Сьогодні пізно ввечері планують вивести в космос дві ракети Falcon 9 - з різницею в 93 хвилини.
Запуск проводила Китайська аерокосмічна науково-технічна корпорація.