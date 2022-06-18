В найближчі місяці в Україну за законом про ленд-ліз почне надходити зброя з США. Про це свідчить заява секретаря РНБО Олексія Данилова, пише "Ліга.net".

Це може бути липень-серпень, можливо - вересень. При постачанні дотримується процедура.

Ленд-ліз ще не починався. Але саме прийняття закону про ленд-ліз - дуже позитивне для нас рішення. І ленд-ліз буде, питання - коли.

При цьому секретар РНБО нагадав, що на війні у кожного годинник працює по-різному: для когось доба - це як доба, а для України - зовсім інші виміри.

За його словами, на поставки впливають дуже багато факторів.