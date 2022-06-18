Ленд-ліз для України зі США: коли запрацює [ Редагувати ]
В найближчі місяці в Україну за законом про ленд-ліз почне надходити зброя з США. Про це свідчить заява секретаря РНБО Олексія Данилова, пише "Ліга.net".
Це може бути липень-серпень, можливо - вересень. При постачанні дотримується процедура.
Ленд-ліз ще не починався. Але саме прийняття закону про ленд-ліз - дуже позитивне для нас рішення. І ленд-ліз буде, питання - коли.
При цьому секретар РНБО нагадав, що на війні у кожного годинник працює по-різному: для когось доба - це як доба, а для України - зовсім інші виміри.
За його словами, на поставки впливають дуже багато факторів.
Треба розуміти, що світ не такий великий. Всі знають, що у кого є в країні. Наявність зброї, обладнання для його виготовлення, боєприпасів. Сьогодні так вийшло, що боєприпасів радянського зразка 122-го і 155-го калібрів майже не залишилося.
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