По кілометру за кожен день оборони Азовсталі, загалом 83

83 кілометри пішки, щоб нагадати про 83 дні оборони Азовсталі. Волонтер із Черкас Артур Погорілий - влаштував акцію на пам'ять про подвиг своїх побратимів. Чоловік служив у лавах Азову, сам військовий медик, з початку повномасштабного вторгнення росії - вивозив поранених з гарячих точок.

Чому саме пішки вирішив підтримати азовців? Питала Ірина Васюра.

Артур демонструє медичний рюкзак, який бере у дорогу. Щоб ускладнити завдання, хлопець йтиме ще й у бронежилеті. Загальна вага спорядження близько 12 кілограмів.

Звичайна машина, ми всі сидіння викинули - ми знашли людей, які нам зробили повноцінний каркас, це повноцінні ноші.

А це автівка, якою Артур рятував людей. До 2014 року він працював на швидкій, потім служив у полку Азов і став бойовим медиком. 26 лютого чоловік мав виїжджати у Маріуполь, та через загрозу на Київщині, поїхав допомагати туди. На Азовсталі було чимало друзів. Тому і виникла ідея акції.

Артур Погорілий – волонтер:

Хочу звернути увагу цивільного населення, щоб вони хоч на секунду зозуміли, шо таке моральний дух і наскільки це важко, те, шо робитиму я - це 5% того, шо 83 дні переживали там хлоці.

По кілометру за кожен день оборони Азовсталі, загалом 83. Артур місцем старту обрав символічно - географічний центр України у Шполі.

Без супроводу, їжі, сну і з мінімальною кількістю води. У дорозі лише кілька коротких відео про самопочуття.

До Черкас на Пагорб слави Артур доходить за 18 годин. У дорозі йому довелося змінити взуття через набряки ніг. Але загалом результатом задоволений.

Артур Погорілий – волонтер:

Треба цінувати кожен день, кожен прожитий момент, цінити всіх оточуючих і насолоджуючись життям в першу чергу своїм, а коли хтось не може насолоджуватись - бути до нього солідарним. В них також є сімʼї, які хочуть бачити мама і тату вдома.

До волонтерства Артур повернеться вже за два дні. Сподівається, що його акція надихне й інших українців більше говорити про оборонців Азовсталі, адже будь-яка медійна підтримка і згадка про наших героїв нині надважлива.