Українці за кордоном виходять на мітинги, аби Україна отримала статус кандидата на вступ до ЄС [ Редагувати ]
Відлік йде на дні. Вже менше ніж за тиждень у Брюсcелі оголосять для України історичне рішення. Чи бути нам кандидатом на вступ до Євросоюзу? І хоча напередодні Єврокомісія рекомендувала лідерам країн ЄС надати нам цей статус, - утім, є країни-скептики, які можуть цьому завадити.
І щоб переконати європейців, що ми гідні бути у великій європейській родині, українці у європейських містах виходять на акції. Якими аргументами переконують?
На головній площі провінції Больцано в Італії українці співають «Червону калину». Нині ті, хто давно мешкає закордоном і ті, хто залишив домівки через обстріли, зібралися разом, щоб нагадати європейцям: поруч є держава, яка бореться із сусідом-загарбником.
Тетяна Дрозд, біженка з Полтави:
Я вболіваю за свою країну. За українські традиції, за мову, за українців, які зараз кладуть не тільки тіло, а й душу, щоб Україна існувала, як незалежна, самобутня європейська країна.
Пані Оксана приїхала в Італію з Краматорська. За 8 років війни жінка з донькою вже вдруге втікає від обстрілів.
Оксана Галузинська, біженка з Краматорська:
Зараз я в Італії, але всі думки в Україні. Всі думки про тих, хто там залишився, про наші міста, про наших людей. Я хочу, щоб моя дитина, як і всі діти України, жили в достойній державі, яка йде правильним шляхом. І як, я вважаю, це шлях до Європи.
Європа - це тил, кажуть українці. Звідси намагаються допомагати самі. І дякують європейцям, які підставляють плече.
Тарас Блажкевич, біженка з Дрогобича:
Коли ми будемо спільно з Європою, це є один з кроків до перемоги. Маленький, можливо, цей крок буде, але тим не менше.
Любов Старовська, президент асоціації українців в Альто Адідже (Італія) «Соняшник» :
Зараз в нас велика надія, що Україна вступить в Європейський союз. Але є країни, які цього не дуже хочуть. Ми просимо Європу, підтримайте нас!
Подібні акції відбулися і в інших містах Європи. У місті Мес, що у Франції, на площу вийшли близько двох сотень українців.
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