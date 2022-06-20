У Рівному презентували виставку світлин захисника Маріуполя Дмитра Козацького. Боєць 84 дні тримав оборону у підземеллях металургійного заводу. Він - автор легендарного фото "Азовсталь. Світло переможе" та інших світлин з самого центру українського опору російській окупації. Фотограф, якого назвали "очима Азовсталі", нині перебуває у полоні рашистів, але його роботи продовжують перемагати у різноманітних фотоконкурсах. Яка нагорода чекає на воїна у Рівному - розповість Сніжана Сидорук.

Це відео записане у підземеллі Азовсталі. На ньому боєць полку "Азов" Дмитро Козацький під вибухи виконує пісню "Стефанія". Так вітає з перемогою на Євробаченні гурт Kalush Orchestra. А вже за кілька днів він опублікує свій останній допис у твіттері, де викладе світлини, зроблені у підвалах заводу. Їх попросить поширити, поки він буде у полоні. Заклик підхопив рівненський фотомитець Олександр Харват і відкрив виставку робіт Дмитра із позивним "Орест".

Олександр Харват, фотохудожник, організатор виставки:

Всі бійці - герої і ми повинні говорити якомога більше про це і показувати світлини. А фотографія - вона найбільш інформативна. Це по суті документ, реалістичний документ, який підтверджує те, що відбувається. Ми бачимо на світлинах навіть як люди з обрізаними кінцівками без руки, без ноги. Їхні обличчя на світлинах - вони не плачевні. У них є віра і надія, що перемога все-таки буде.

Світлин - 25. На них - будні азовців, багато з яких поранені, проте не випускають з рук зброю та готові боротися до кінця. За ці фото Дмитра Козацького назвали "очима Азовсталі". Адже завдяки йому увесь світ зміг побачити, що відбувалося у блокадному Маріуполі. Саме його відео з металургійного комбінату облетіло усі соцмережі. Ось останні кадри, які Дмитро сам підписав як "фортеця Маріуполь".

Виставку відкрили у підвалі одного з торгових центрів у Рівному. Її назвали за однойменним фото Козацького "Азовсталь. Світло переможе". На цій світлині воїн стоїть у промінні сонця, що пробилося у темний підвал осадженого російськими військами заводу.

Віктор Шубець, спеціальний кореспондент інформаційного агентства Міністерства оборони України:

Інформаційний фронт - це частина протидії російській агресії з боку України в усіх напрямках, зокрема інформаційному. Це запорука того, що буде бачити нашу силу і віру у перемогу, а відповідно весь український народ надихнеться цією мужністю і незламністю і продовжить боротьбу.

Сам Дмитро родом з Житомирщини. До війни навчався на Рівненщині. Він студент другого курсу Острозької академії за спеціальністю "політологія".

Дмитро Шевчук, проректор з науково-педагогічної роботи Острозької академії:

Наші викладачі надзвичайно переживають за те, щоб Дмитро якомога швидше повернувся, зміг завершити своє навчання, здати сесію. Ці фото в першу чергу не дають нам забути про те, власне, про захисників Азовсталі, про наших героїв.

За серію цих світлин фотографа полку "Азов" відзначила колегія міжнародного конкурсу Live press Foto. Головує на ній рівненський фотомитець Олександр Харват, який і організував виставку.

Олександр Харват, фотохудожник, організатор виставки:

Ми присудили Дмитру Козацькому - спеціальну нагороду і золоту медаль Live press Foto, я її з собою взяв і воно обов'язково буде вручена Дмитру після того, як він повернеться з полону.

У Рівному виставка експонуватиметься до середини липня. А далі помандрує Україною - в Одесу, Київ, Житомир, а згодом і в європейські міста. Таким чином організатори хочуть показати усьому світу фотодокази військових злочинів росіян та незламності українських захисників.