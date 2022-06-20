Важка техніка - просто посеред житлових кварталів! Ці кадри з Маріуполя. Попри те, що вуличні бої вщухли, окупанти залишають своє залізяччя біля будинків маріупольців, використовуючи людей, як живий щит. Це місто на березі Азова знає підступність ворога ще з 2014 року. Кадри з тих часів - напередодні продемонстрували у столиці - на показі фільму "Маріуполіс" литовського режисера Мантаса Кведаравічюса. Його на початку квітня - закатували російські солдати під час знімання стрічки в окупованому Маріуполі. Враження глядачів та одкровення колег загиблого кіномитця збирала Ніна Коломієць.

Чи не вперше від початку повномасштабної війни у кінотеатрі "Жовтень" у Києві - так багато глядачів. При чому на екрані - не художній фільм, це буде документальна стрічка.

Ніна Коломієць, кореспондентка:

У залі кінотеатру - небувалий аншлаг! Усі квитки на кінопоказ були заброньовані за лічені години.

Тато із донькою ловлять рибу, оркестр готується до святкового концерту, в цеху працюють сталевари... На екрані - кадри, на перший погляд, мирного життя. Але дуже близько - лунають вибухи й постріли. Українські військові тримають оборону Маріуполя.

Для більшості глядачів - усі ці місця знайомі. Документальний фільм "Маріуполіс" - у перший день показів - прийшли подивитися переважно переселенці. Ті, кому вдалося вирватися з пекла, влаштованого рашистами у їхньому рідному місті.

Ярослав Воронін, житель Маріуполя:

Це фото мого будинку, я жив на третьому поверсі. У квартирі майже все вигоріло.

Ярослав каже - такий вигляд зараз має більшість багатоповерхівок у Маріуполі. Важко говорити про рідне місто й Наталії.

Наталія Миролюбова, жителька Маріуполя:

Мой муж и сын остались в Мариуполе. Для меня Мариуполь - я 52 года прожила в этом городе. Я не могла не прийти на этот показ.

Документальна стрічка "Маріуполіс" - робота литовця Мантаса Кведаравічюса. Режисер знімав свій фільм іще у 2015 році, коли лінія фронту проходила дуже близько до міста на Азові. Вже тоді Маріуполь став бажаною ціллю для російських загарбників.

Анна Паленчук, продюсерка документального фільму "Маріуполіс":

Він поїхав тоді в Широкине, пропав днів на п'ять, з ним не було зв'язку, а потім зателефонував мені й каже - Аню, тут ми маємо знімати фільм! Я кажу - а що там таке? - Аню, ну тут і зоопарк, театр, греки, тут таке кіно! Ми маємо повернутися і знімати фільм. Через декілька тижнів ми вже сиділи у потязі разом з нашою маленькою знімальною групою.

Учасники творчої групи "Маріуполіса" - під час онлайн-зустрічі з глядачами - згадують: частину зйомок проводили фактично на полі бою.

Ірина Прудкова, виконавча продюсерка документального фільму "Маріуполіс":

Там, где шли бои, где находились наши ребята - это была наша сторона. На ту сторону Мантосу было нельзя. Мантос еще был и личным врагом Кадырова, поэтому Мантос снимал только на нашей территории.

Мантос Кведаравічюс знімав фільми про Чеченську війну, війну на Донбасі. З початком повномасштабного вторгнення росії в Україну - знову захотів бути в центрі найгарячіших подій.

Анна Паленчук, продюсерка фільму:

Мантас дуже добре знав, як працювати у зоні військових дій. Ми ніколи не називали справжні імена, ніколи не казали свої якісь плани, ми визивали таксі й машини в різні місця, тобто був такий кодекс нашої знімальної групи, якому ми слідували, щоб бути в максимальній безпеці.

Коли Мантос працював у Маріуполі, ЗМІ спочатку повідомили, що в його машину влучила ворожа ракета. Потім з'ясувалося, що режисер потрапив у полон.

Анна Паленчук, продюсерка фільму:

Я коли дізналася, що Мантоса вбили ці кляті росіяни - я сама собі сказала: якщо це відбулося із Мантосом, який дуже добре знав, на що він йшов, він був такий відчайдушний, безстрашний, що ж у Маріуполі було з тими цивільними мешканцями, які всіх цих правил не знали?

Матеріали, які документаліст встиг відзняти в Маріуполі, вціліли. Їх зберегла наречена режисера. І вже наприкінці травня у Каннах відбулася прем'єра останнього фільму Мантоса Кведаравічюса. Стрічка отримала спеціальну нагороду журі "золоте око". Наступного місяця - фільм планують показати у Києві.

Юлія Антипова, директорка кінотеатру "Жовтень":

Кіно, яке рефлексує на події - ми зараз і вирішили зробити ці покази. Щоб люди не звикали до війни, не перегортали цю сторінку. А пам'ятали й розуміли, що зараз триває війна. Це необхідно говорити, це не повинно забуватися - про ті події, що відбулися і відбуваються в Бучі, Ірпені, Маріуполі. Ті злочини, що коїлись і зараз кояться.

Фільм "Маріуполіс" у кінотеатрі "Жовтень" можна подивитися безкоштовно. Зекономлені за квиток гроші - організатори показів пропонують глядачам переказати до фонду "ЯМаріуполь". Гроші підуть на допомогу людям, які через російську агресію змушені починати життя з чистого аркуша.