Усі нові будинки в Україні будуть зобов'язані мати бомбосховища: Рада ухвалила законопроєкт [ Редагувати ]
Верховна Рада України прийняла законопроєкт №7398, згідно з яким усі житлові будинки, що будуються в Україні, будуть зобов'язані мати бомбосховища.
Рішення було ухвалено 19 червня.
Містобудівна документація тепер обов'язково повинна включати інформацію про плановані інженерно-технічні заходи цивільного захисту.
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