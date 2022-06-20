Журналіст Андрій Цаплієнко виклав у мережу відео однієї з газовидобувних установок привласненого Росією "Чорноморнафтогазу", які ще називають "вишками Бойка" після ракетного удару ЗСУ.

Так виглядає одна з "вишок Бойка", по якій сьогодні Україна завдала удар.

На відео видно залишки перекинутої вишки, що палає. Її намагаються загасити з російських кораблів.

Нагадаємо, що у відповідь на удари по "вишкам Бойка" окупанти завдали 14 ракетних ударів по півдню України. Рашисти гатили по Очакову, по гирлу Дуная, по Білгород-Дністровському району Одещини і по самій Одесі.