З’явилося відео "вишки Бойка" після ракетного удару [ Редагувати ]
Журналіст Андрій Цаплієнко виклав у мережу відео однієї з газовидобувних установок привласненого Росією "Чорноморнафтогазу", які ще називають "вишками Бойка" після ракетного удару ЗСУ.
Так виглядає одна з "вишок Бойка", по якій сьогодні Україна завдала удар.
На відео видно залишки перекинутої вишки, що палає. Її намагаються загасити з російських кораблів.
Нагадаємо, що у відповідь на удари по "вишкам Бойка" окупанти завдали 14 ракетних ударів по півдню України. Рашисти гатили по Очакову, по гирлу Дуная, по Білгород-Дністровському району Одещини і по самій Одесі.
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