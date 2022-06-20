Путін боїться поширення "іскри демократії" на росію - Шольц [ Редагувати ]
Президент росії володимир путін намагається розділити Європу та повернутися до світу, де домінують сфери впливу. Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц в інтерв'ю газеті Muenchner Merkur.
Канцлер порадив Кремлю звернути увагу на сусідню демократичну спільноту, і заявив, що путін побоюється поширення "іскри демократії" на росію.
Президент Росії має визнати, що по сусідству з ним існує спільнота правових демократій, зв'язок в якій стає все тіснішим. Він явно побоюється, що іскра демократії долетить до його країни.
Шольц зазначив, що підтримував дії Єврокомісії, яка рекомендувала надати Україні статусу кандидата на вступ до ЄС.
(Путін. ред) хоче розділеної Європи та повернення до політики сфер впливу. Він не досягне успіху в цьому.
Канцлер ФРН також попередив, що зростання цін на енергоносії, ймовірно, триватиме ще тривалий час. Шольц заперечив твердження рф про те, що скорочення постачання газу відбулося через брак необхідних запасних частин внаслідок санкцій.
Це пояснення неправдоподібне.
Нагадаємо, що надання статусу кандидата на вступ України до ЄС обговорюватиметься на зустрічі Євроради 23-24 червня.
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