У вівторок, 21 червня, Рада безпеки ООН проведе засідання щодо України. Про це повідомляє "Укрінформ".

Буде розглянуто проблему підбурювання до насильства як одну з причин російського вторгнення в Україну.

Очікується, що члени Радбезу і представники запрошених країн зроблять заяви про причини війни, зокрема про роль, яку в її розв'язуванні зіграли пропаганда і мова ненависті в росії. Ініціювала розгляд цього питання Албанія, що головує в Радбезі в червні.