Радбез ООН збирається на засідання: що будуть обговорювати [ Редагувати ]
У вівторок, 21 червня, Рада безпеки ООН проведе засідання щодо України. Про це повідомляє "Укрінформ".
Буде розглянуто проблему підбурювання до насильства як одну з причин російського вторгнення в Україну.
Очікується, що члени Радбезу і представники запрошених країн зроблять заяви про причини війни, зокрема про роль, яку в її розв'язуванні зіграли пропаганда і мова ненависті в росії. Ініціювала розгляд цього питання Албанія, що головує в Радбезі в червні.
- Засідання розпочнеться о 10:00 за східноамериканським часом (о 17:00 за Києвом).
- Намічено виступ посла нашої країни при цій організації Сергія Кислиці.
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